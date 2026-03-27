Nuevas tarifas en la plataforma Netflix: así quedaron los montos

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Netflix oficializó un incremento en los precios de sus planes mensuales en EEUU, afectando tanto a los nuevos suscriptores como a los actuales.

La compañía justificó este ajuste debido a la expansión de su catálogo y a la incorporación de tecnología avanzada.

Según medios internacionales, los nuevos usuarios ya visualizan las tarifas actualizadas, mientras que los clientes antiguos serán notificados por correo electrónico con un mes de antelación antes de que el cambio se aplique en sus facturas.

Nuevos precios de los planes

El ajuste tarifario se distribuye de la siguiente manera según el tipo de suscripción:

Plan con anuncios : sube de USD 7.99 a USD 8.99.

: sube de USD 7.99 a USD 8.99. Plan estándar (sin anuncios) : sube de USD 17.99 a USD 19.99.

: sube de USD 17.99 a USD 19.99. Plan Premium : sube de USD 24,99 a USD 26,99.

: sube de USD 24,99 a USD 26,99. Usuario extra: el costo para añadir a alguien fuera de casa en el plan con anuncios ahora es de USD 6,99.

Videos cortos y podcasts

La plataforma busca captar la atención de los usuarios jóvenes mediante la inclusión de clips breves que muestran lo más destacado del catálogo. Esta nueva interfaz permite explorar tendencias rápidamente antes de decidir qué ver.

Además, Netflix selló una alianza con Spotify para incluir 16 podcasts en video, cubriendo temas de deportes como la NFL, la NBA y la Fórmula 1, diversificando así su oferta de contenido diario.

El celular como mando de juegos

Netflix reforzó su sección de videojuegos permitiendo que los suscriptores usen su teléfono móvil como control remoto para jugar en el televisor. Esta función no requiere consolas adicionales; solo es necesario escanear un código QR en la pantalla para sincronizar el dispositivo.

Por ahora, esta opción está disponible para títulos de juegos sociales y multijugador, como Tetris o Pictionary, diseñados para disfrutar en grupo desde la comodidad del sofá.

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