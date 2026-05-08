Inicia pago de bono a trabajadores de un sector público este 8 de mayo: MONTO

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Como parte de la ayuda económica que otorga el Gobierno Nacional a los funcionarios públicos de nómina especial o personal de confianza, se encuentra el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación corrrespondiente al mes de mayo.

Este beneficio se recibe a través de la plataforma digital del Sistema Patria dos veces al mes.

MONTO: Bs 58.400

*Montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos.

Es importante resaltar que este beneficio va dirigido solo a funcionarios con cargos de confianza adscritos a Corpoelec, Ministerio de Ecosocialismo y Agua.

Además a los empleados de confianza del Ministerio de Energía Eléctrica, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte, Presidencia, Seguridad y Servicio.

Ell monto específico de esta asignación se determina por una evaluación de cargos, horarios, funciones y desempeño.

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