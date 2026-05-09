INTT activa puntos móviles de atención del 9 al 18 de mayo en estos estados: ubicaciones y horarios

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre inició una jornada de atención directa en diversas comunidades del país.

A través de su cuenta de Instagram, se informó que el despliegue busca facilitar la gestión de documentos para los dueños de vehículos sin que estos tengan que acudir a las sedes principales.

Las actividades comienzan este 9 de mayo y se mantienen activas hasta el 18 de mayo según el calendario establecido para cada región. Los ciudadanos pueden acercarse a los puntos móviles en horarios de oficina para recibir asesoría y completar sus procesos de forma sencilla.

Puntos en Miranda

El Hatillo, sector La Unión, Parque El Hatillo: 09/05.

La California, municipio Sucre, CDI California Sur: 15/05.

Puntos en Bolívar

San Félix, municipio Caroní, Comuna Dios y el Comandante Eterno: 09/05.

Tumeremo, municipio Sifontes, Alcaldía Bolivariana: 09/05.

Puntos en Zulia y Lara

Cabimas, sector Raúl Osorio Lazo, cancha al lado del CDI Jorge Hernández: 09/05.

La Cañada, municipio La Cañada de Urdaneta, Plaza General Rafael Urdaneta: 12/05.

Duaca, municipio Crespo, comunidad El Limoncito: 09/05.

Barquisimeto, municipio Iribarren, Escuela Técnica Comercial Altagracia de García: 16/05.

Barquisimeto, municipio Iribarren, avenida principal de Río Claro: 18/05.

Para más información sobre los requisitos y trámites disponibles puede revisar la página web oficial del INTT. La atención se realizará por orden de llegada, se le recuerda a los interesados asistir durante las primeras horas.

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