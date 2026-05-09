Expoferia Nacional 2026: sepa cuánto cuesta la entrada y cómo adquirirla

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La capital venezolana recibirá nuevamente a productores y visitantes durante la IV ExpoFeria Nacional Bufalina, Ovina y Caprina 2026, un evento que reunirá a representantes del sector agroindustrial de distintas regiones del país.

La actividad se realizará en el Parque Simón Bolívar de La Carlota y contará con una agenda cargada de exhibiciones, entretenimiento y actividades familiares entre el 13 y el 17 de mayo.

Los organizadores señalaron que más de mil personas participan actualmente en los trabajos de logística, adecuación de espacios y montaje de estructuras para garantizar el desarrollo exitoso de la feria. Además, más de 100 productores nacionales llevarán cerca de mil animales para formar parte de las exposiciones ganaderas previstas durante el encuentro. Así fueron las palabras de Luis Pérez Stüve, productor bufalero y presidente del Consejo Venezolano de la Carne (Convecar):

"Hay una cantidad de eventos para toda la familia, gracias a la organización que hacemos entre el sector privado y las autoridades públicas (...) así que los invitamos a este maravilloso encuentro donde vamos a tener conciertos todas las noches de viernes a domingo, también vamos a tener gastronomía y diversos espectáculos del 13 al 17 de mayo".

Voceros del comité organizador destacaron que esta cuarta edición representa una oportunidad importante para fortalecer el intercambio comercial y mostrar el crecimiento del sector agropecuario nacional. También señalaron que la feria permitirá impulsar alianzas entre productores, empresarios y consumidores interesados en conocer más sobre la producción animal y alimentaria del país. Así lo indicó Felipe Rodríguez, máximo representante de Criabufalos de Venezuela:

"La seguridad está garantizada, los accesos al parque Simón Bolívar están asegurados (...) Sólo faltan los animales, que empiezan a llegar el día domingo; y ustedes (el público) que nos acompañan desde el miércoles en adelante"

Conozca cuánto costarán las entradas

El comité organizador informó que los asistentes podrán disfrutar de distintos horarios promocionales para ingresar al evento. Según lo anunciado oficialmente, las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Entrada gratuita entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía

Promoción especial 2x1 por cinco dólares desde las 12:00 del día hasta las 2:00 de la tarde

Entrada general de cinco dólares después de las 2:00 de la tarde

Asimismo, los niños menores de cinco años y las personas mayores de 70 años tendrán acceso libre durante toda la expoferia.

Entradas disponibles en línea y en taquilla

Las autoridades del evento indicaron que las entradas pueden adquirirse mediante la plataforma digital habilitada para la venta oficial. También confirmaron que quienes prefieran comprar directamente durante la actividad podrán hacerlo en los accesos autorizados del parque.

La ExpoFeria Nacional 2026 no solo incluirá exhibiciones agropecuarias, sino también una amplia programación recreativa pensada para niños y adultos. Durante varios días, los asistentes podrán disfrutar de:

Conciertos en horas nocturnas

Muestras gastronómicas

Exhibiciones de animales

Actividades recreativas y culturales

Espacios para el emprendimiento y negocios agroindustriales

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