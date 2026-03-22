INTT despliega operativos en diez estados del país: conozca dónde estarán este lunes 23 de marzo

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) activará una jornada especial de operativos móviles en 10 estados del país desde el 23 hasta el 27 de marzo.

Este despliegue nacional busca facilitar a los ciudadanos el acceso a servicios de documentación y actualización del registro de vehículos directamente en sus comunidades.

Trámites disponibles en los operativos

Durante estas jornadas especiales, los usuarios pueden realizar gestiones como:

Licencias para conducir : solicitudes por primera vez y renovación de todos los grados.

: solicitudes por primera vez y renovación de todos los grados. Registro de vehículos : títulos originales, traspasos de propiedad y asignación de placas.

: títulos originales, traspasos de propiedad y asignación de placas. Actualización de datos : cambio de características del vehículo, cambio de uso (como a taxi o carga) y corrección de certificados.

: cambio de características del vehículo, cambio de uso (como a taxi o carga) y corrección de certificados. Otros servicios: liberación de reserva de dominio, homologaciones y asesoría legal directa.

Ubicaciones y fechas por estado

El cronograma de atención se distribuye de la siguiente manera:

Apure : el 23 de marzo en Cunaviche (municipio Pedro Camejo), específicamente en la UBCH La Estación, sede "La Y".

: el 23 de marzo en Cunaviche (municipio Pedro Camejo), específicamente en la UBCH La Estación, sede "La Y". Yaracuy : el 24 de marzo en San Pablo (municipio Arístides Bastidas) frente a la Plaza Bolívar, y el 27 de marzo en el Terminal de Chivacoa (municipio Bruzual).

: el 24 de marzo en San Pablo (municipio Arístides Bastidas) frente a la Plaza Bolívar, y el 27 de marzo en el Terminal de Chivacoa (municipio Bruzual). Aragua : el 24 de marzo en la Base de Misiones Guasimal, en Maracay (municipio Girardot).

: el 24 de marzo en la Base de Misiones Guasimal, en Maracay (municipio Girardot). Miranda : el 24 de marzo en la UNEFA de Los Teques. Los días 26 y 27 en el C.C. Copacabana de Guarenas, y el 27 de marzo en la Plaza Bolívar del Pueblo de El Hatillo.

: el 24 de marzo en la UNEFA de Los Teques. Los días 26 y 27 en el C.C. Copacabana de Guarenas, y el 27 de marzo en la Plaza Bolívar del Pueblo de El Hatillo. Lara : el 25 de marzo en la Alcaldía del municipio Simón Planas, en Cabudare.

: el 25 de marzo en la Alcaldía del municipio Simón Planas, en Cabudare. Distrito Capital : el 26 de marzo en la sede principal de la UBV en Los Chaguaramos, Caracas.

: el 26 de marzo en la sede principal de la UBV en Los Chaguaramos, Caracas. Barinas : el 26 de marzo en la sede de PDVAL en Tavacare.

: el 26 de marzo en la sede de PDVAL en Tavacare. Portuguesa: los días 26 y 27 de marzo en Acarigua, en el concesionario Motos Toro del municipio Araure.

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