Trámites

Solicita tu cita en el Saime: lo que debes saber para sacar la cédula de identidad vía online

El Saime busca mejorar la eficiencia del servicio y garantizar que los ciudadanos puedan obtener o renovar su cédula de identidad de forma ordenada, rápida y segura.

Por Jessica Molero
Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 08:00 am

El trámite de la cédula de identidad en Venezuela requiere gestionar una cita previa a través del Saime

Dicho sistema permite organizar la atención en las oficinas y agilizar el proceso tanto para quienes la solicitan por primera vez como para quienes necesitan renovarla.

¿Cómo iniciar el proceso?

Para comenzar, el usuario debe ingresar a la plataforma del Saime, crear una cuenta (si no la tiene) e iniciar sesión. Desde allí, podrá seleccionar la opción de cedulación y elegir el tipo de trámite que desea realizar, siguiendo las instrucciones del sistema.

Pasos para solicitar la cédula

En términos generales, el proceso incluye:

  • Registro o inicio de sesión en el sistema
  • Selección del tipo de trámite (primera vez o renovación)
  • Completar datos personales y de registro civil
  • Verificación de la información suministrada
  • Elección de la sede, fecha y hora para la cita

 

Requisitos según el trámite

El sistema indica los documentos necesarios dependiendo del caso. Entre los más comunes destacan:

  • Acta de nacimiento (especialmente para menores de edad)
  • Copia de la cédula del representante
  • Confirmación de datos personales actualizados

Una vez agendada, el ciudadano debe acudir a la oficina seleccionada con todos los recaudos exigidos. 

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