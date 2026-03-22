Solicita tu cita en el Saime: lo que debes saber para sacar la cédula de identidad vía online

El trámite de la cédula de identidad en Venezuela requiere gestionar una cita previa a través del Saime.
Dicho sistema permite organizar la atención en las oficinas y agilizar el proceso tanto para quienes la solicitan por primera vez como para quienes necesitan renovarla.
¿Cómo iniciar el proceso?
Para comenzar, el usuario debe ingresar a la plataforma del Saime, crear una cuenta (si no la tiene) e iniciar sesión. Desde allí, podrá seleccionar la opción de cedulación y elegir el tipo de trámite que desea realizar, siguiendo las instrucciones del sistema.
Pasos para solicitar la cédula
En términos generales, el proceso incluye:
- Registro o inicio de sesión en el sistema
- Selección del tipo de trámite (primera vez o renovación)
- Completar datos personales y de registro civil
- Verificación de la información suministrada
- Elección de la sede, fecha y hora para la cita
Requisitos según el trámite
El sistema indica los documentos necesarios dependiendo del caso. Entre los más comunes destacan:
- Acta de nacimiento (especialmente para menores de edad)
- Copia de la cédula del representante
- Confirmación de datos personales actualizados
Una vez agendada, el ciudadano debe acudir a la oficina seleccionada con todos los recaudos exigidos.
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