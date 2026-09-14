INTT renueva su portal web y elimina más de 700 trámites desde este 14 de septiembre: cambios

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) presentó oficialmente en las últimas horas la renovación total de su plataforma digital, ejecutando una reestructuración profunda que elimina más de 600 trámites para simplificar la atención ciudadana.

A través de sus redes sociales, el INTT ofreció los detalles e invitó a los conductores a hacer uso de sus plataformas.

INTT renueva su portal web y elimina más de 700 trámites

Como parte de este plan de modernización, el INTT redujo su catálogo operativo de más de 700 gestiones a solo 88 servicios activos desde este lunes 14 de septiembre de 2026, garantizando un acceso más rápido, seguro y eficiente.

El INTT presenta su portal web optimizado, diseñado para modernizar y agilizar la atención ciudadana. Como parte de una importante simplificación, pasó de más de 700 trámites a solo 88, garantizando un acceso mucho más rápido, seguro y eficiente, se lee textualmente en la publicación.

El portal web optimizado permite realizar solicitudes de licencias, documentación vehicular y certificaciones directamente en línea mediante una interfaz rediseñada.

De acuerdo con el reporte, el nuevo entorno digital incorpora herramientas directas para el registro de usuarios por primera vez, gestión de pagos en línea, recuperación de contraseñas y actualización de correos electrónicos, con el objetivo de resolver los requerimientos de transporte de manera inmediata y sin la intermediación de terceros.

Para hacer uso de las funcionalidades actualizadas, los usuarios deben ingresar a la página web del INTT del ente de transporte (www.intt.gob.ve) e iniciar sesión en el sistema renovado.

Las autoridades del organismo hicieron un llamado a los conductores a verificar la lista de los 88 trámites vigentes en la plataforma para gestionar sus documentos con total comodidad desde cualquier dispositivo.

El pasado viernes, el INTT anunció la suspensión temporal de los trámites vehiculares en su plataforma digital.

Explicó en un comunicado que la medida responde a la ejecución de un mantenimiento programado en su red tecnológica con el objetivo de optimizar los procesos del sistema y garantizar un servicio más eficiente.

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