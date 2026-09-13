Reconocido supermercados y Bancamiga ofrecen nueva tarjeta de crédito: 12 meses de cuotas rotativas

Bancamiga y la cadena de supermercados Alkosto anunciaron un convenio financiero para el lanzamiento de una tarjeta de crédito de marca compartida.

El plástico funciona bajo la modalidad de crédito rotativo a 12 meses con un interés anual de 16%. Así, los clientes con mayor frecuencia de visita en los establecimientos reciben este beneficio directo para adquirir alimentos, artículos del hogar y productos de primera necesidad.

Además, la herramienta facilita el pago de compras en las sedes de la tienda de consumo masivo.

Ventajas de la tarjeta de crédito Bancamiga y Alkosto

El instrumento financiero posee ventajas para la economía personal. El plazo de un año para el saldo deudor permite la planificación de los gastos a mediano plazo sin presiones inmediatas. Asimismo, la tasa de interés resulta competitiva en comparación con el mercado bancario nacional.

Los consumidores obtienen acceso prioritario a promociones especiales dentro de los establecimientos. Así mismo, el instrumento sirve en la modalidad de circuito cerrado y marca compartida, lo cual garantiza operaciones rápidas y seguras al momento de cancelar los consumos en las cajas registradoras de la cadena.

Ubicación de los supermercados Alkosto en Venezuela

La red de supermercados Alkosto cuenta con presencia en puntos clave del occidente del país. Las sucursales están activas en los municipios Maracaibo, San Francisco y Cabimas en el estado Zulia. Adicionalmente, la marca posee instalaciones en la ciudad de Valera, en el estado Trujillo.

Cada una de estas sedes dispone de puntos de venta optimizados para la recepción de la tarjeta de crédito de marca compartida. Los usuarios de estos municipios pueden acudir a las agencias bancarias autorizadas o consultar en las cajas del supermercado sobre los requisitos necesarios para la asignación del plástico.

Requisitos y opciones de crédito con Bancamiga

Para la solicitud de la tarjeta de crédito Alkosto, los interesados deben mantener una cuenta activa en Bancamiga y presentar la documentación básica de identidad. El banco evalúa el historial financiero del cliente antes de la aprobación del límite crediticio.

A la par de este beneficio comercial, la entidad financiera ofrece otras opciones de financiamiento para personas naturales y jurídicas, tales como créditos para la compra de vehículos y préstamos para emprendedores. De esta manera, el público dispone de diversas herramientas para el impulso de sus proyectos y el consumo personal.

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