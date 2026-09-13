Nuevas licencias para vendedores en Nueva York: requisitos, fechas límite y quiénes tienen prioridad

Por primera vez en décadas, la Ciudad de Nueva York (NY) avanza hacia un cambio histórico en su economía informal.

Bajo la normativa impulsada por la legislación municipal (Ley Local 54 de 2026), el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) puso en marcha el proceso para liberar 10.500 nuevas licencias de venta ambulante de mercancías.

Lo que representa un hito sumamente esperado en una metrópoli donde el tope histórico de permisos generales para no veteranos se había mantenido congelado artificialmente en apenas 853 cupos.

Sin embargo, esta apertura -celebrada en principio por organizaciones comunitarias y miles de trabajadores independientes- ha encendido alarmas profundas entre quienes llevan años ganándose la vida en la clandestinidad de las aceras.

El miedo principal radica en que los criterios de selección y la escasa claridad sobre la validación de la experiencia previa terminen desplazando a los vendedores de larga trayectoria en favor de nuevos solicitantes.

Entre la urgencia económica y el fantasma del desplazamiento

Para miles de familias hispanas e inmigrantes que dependen económicamente del comercio en la vía pública, la falta histórica de permisos ha significado convivir con un panorama de multas constantes, decomisos de mercancía y operativos policiales.

Investigaciones previas de organizaciones como Immigration Research Initiative han estimado que una abrumadora mayoría de los vendedores de mercancías en la Gran Manzana opera sin la debida autorización, expuestos a citaciones civiles y penales con multas que oscilan entre los $250 y $1.000 dólares por infracción.

No obstante, la tensión no solo proviene de los pasillos gubernamentales.

En vecindarios de alta concentración comercial y residencial -como los alrededores de la calle 111 y la Avenida Roosevelt en Corona, Queens- vecinos y comerciantes establecidos denuncian que la informalidad se ha desbordado en los últimos meses, generando fricciones por el uso del espacio público y la calidad de vida local.

El proceso en marcha: fechas clave y plazos oficiales

Para organizar el despliegue de las 10.500 licencias que comenzarán a estar operativas de manera oficial a partir del 15 de enero de 2027, el DCWP ha estructurado un proceso escalonado que divide a los solicitantes en dos grandes vertientes:

La lista de espera histórica de 2016: la primera etapa prioriza a quienes se inscribieron en una convocatoria realizada hace una década.

La agencia envió cartas de elegibilidad a estos integrantes entre finales de julio y principios de agosto, estableciendo como fecha límite el 29 de octubre de 2026 para formalizar sus solicitudes.

La nueva convocatoria general (Cierre en diciembre de 2026): para quienes no formaban parte de aquel registro antiguo, el DCWP abrirá un nuevo periodo de inscripción en línea, por correo postal o de forma presencial (bajo circunstancias limitadas) desde el 2 de noviembre hasta las 5:00 p. m. del 16 de diciembre de 2026.

+ Se crearán dos listas de espera independientes: una para permisos con validez en los cinco condados (Citywide/White) y otra exclusiva para operar fuera de Manhattan (Non-Manhattan/Green). La asignación oficial de los nuevos números de prioridad se enviará por correo a los aspirantes en febrero de 2027.

Requisitos generales complementarios: además de obtener un número de prioridad en la lista de espera, los solicitantes de una licencia general de vendedor en NYC deben contar obligatoriamente con un Número de Identificación de Impuestos sobre Ventas de Nueva York (o comprobante de solicitud de Certificate of Authority), una identificación con fotografía válida y someterse al pago de tarifas de emisión vigentes (que varían según la temporalidad del año, rondando los $200 para licencias solicitadas entre octubre y marzo).

La polémica de la autocertificación: ¿Pruebas o palabras?

El punto más álgido del debate actual gira en torno a cómo el DCWP validará a los casi 11.000 aplicantes potenciales que no figuran en el registro primario de 2016.

La propuesta inicial contempla que aquellos con experiencia previa declaren su actividad comercial para recibir una prioridad secundaria.

Sin embargo, líderes comunitarios y legisladores locales advierten vacíos peligrosos. Voceros del Street Vendor Project y la concejal de El Bronx, Pierina Sánchez -hija y nieta de vendedores ambulantes- han manifestado su inquietud ante el hecho de que la dependencia exclusiva de una "autocertificación" sin requerimientos documentales estrictos abra la puerta a personas sin trayectoria real en el oficio.

Ante este escenario, organizaciones y defensores exigen que el gobierno municipal solicite elementos probatorios mínimos para proteger a los veteranos de la calle, tales como:

Comprobantes de impuestos sobre ventas estatales.

Facturas de adquisición con proveedores mayoristas.

Fotografías fechadas de los puestos de trabajo.

Cartas o registros de multas previas por venta informal, así como constancias de organizaciones locales o clientes.

¿Qué deben hacer los interesados ahora mismo?

Si te dedicas a la venta ambulante o conoces a alguien en esta situación en Nueva York, ten en cuenta las siguientes recomendaciones prácticas basadas en las directrices del DCWP:

Revisa tus fechas: si estás en la lista de 2016 y recibiste carta, asegúrate de gestionar tu trámite antes del 29 de octubre de 2026.

Si no estás en listas previas, prepárate para postularte al nuevo registro entre el 2 de noviembre y el 16 de diciembre de 2026.

Mantén tu información actualizada: es vital reportar cualquier cambio de domicilio o datos de contacto ante el DCWP para no perder las notificaciones de elegibilidad.

es vital reportar cualquier cambio de domicilio o datos de contacto ante el DCWP para no perder las notificaciones de elegibilidad. Canales oficiales de consulta: ante cualquier duda con el proceso de formularios o requisitos de autocertificación, la agencia habilitó el correo electrónico institucional HIC-GVUnit@dcwp.nyc.gov y la línea telefónica (212) 487-4075.

Responsabilidades de mantenimiento y limpieza: con las nuevas reformas derivadas de la legislación aprobada, los vendedores no solo adquieren derechos de formalización, sino también obligaciones estrictas de saneamiento ambiental, debiendo mantener el perímetro de sus puestos libre de basura y cumplir con sistemas de rendición de cuentas para evitar la acumulación de infracciones que pongan en riesgo su estatus comercial.

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