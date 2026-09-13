Robo de datos en el DMV de Florida: descubre qué pasó con la filtración de licencias y cómo protegerte

La seguridad de los registros de conducir en Estados Unidos (EEUU) atraviesa un momento crítico tras confirmarse una nueva vulneración informática que encendió las alarmas a nivel federal.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) confirmó de manera oficial que sufrió un ciberataque perpetrado por una organización internacional de ciberdelincuentes, convirtiéndose en el segundo incidente de gran magnitud que afecta bases de datos de licencias de conducir en el país durante el mes.

El origen del ataque: credenciales comprometidas y el sistema DAVID

El organismo de transporte de Florida señaló que tuvo conocimiento de la brecha de seguridad el pasado 4 de septiembre.

Tras las primeras indagatorias en conjunto con el Servicio Digital de Florida, el Departamento de Aplicación de la Ley (FDLE) y la oficina del Fiscal General, las autoridades determinaron que los atacantes utilizaron credenciales comprometidas pertenecientes a un usuario del Departamento de Policía de Plant City.

Dichos datos de acceso se encontraban almacenados de forma inadecuada en un dispositivo electrónico personal del empleado.

La brecha afectó directamente a la plataforma DAVID (Driver and Vehicle Information Database), el sistema que utiliza el estado para gestionar licencias, historiales de tránsito y registros vehiculares.

Por su parte, el grupo de extorsión cibernética conocido como ShinyHunters se atribuyó la autoría del ataque. La banda colocó al DMV de Florida en su sitio de filtraciones en la red oscura y fijó como fecha límite el pasado 11 de septiembre para exigir negociaciones a cambio de no divulgar la información obtenida.

Como medida de presión y prueba del hackeo, los piratas informáticos publicaron capturas de pantalla de registros del sistema DAVID vinculados a figuras conocidas, incluido el fallecido financiero Jeffrey Epstein.

Tras cumplirse el plazo este fin de semana, las referencias al estado de Florida desaparecieron del portal del grupo, un movimiento que expertos en ciberseguridad -como Ian Gray de Flashpoint- suelen asociar con procesos de negociación o acuerdos para evitar filtraciones masivas.

El perfil de ShinyHunters: este grupo de ciber extorsionadores ha ganado notoriedad internacional en los últimos años por vulnerar entornos en la nube y aplicaciones corporativas mediante técnicas de ingeniería social, robo de sesiones y ataques de suplantación de identidad a personal de soporte técnico (vishing).

Una crisis generalizada: el caso paralelo de IDScan.net

Este episodio en Florida no ocurre de forma aislada. Semanas antes, la empresa privada IDScan.net -dedicada al escaneo y verificación de identificaciones para distintos sectores comerciales- confirmó que investigaba una masiva brecha de seguridad en sus entornos en la nube.

Investigaciones independientes y reportes de expertos señalaron que una base de datos con millones de escaneos de licencias de conducir de EEUU y Canadá quedó expuesta en el mercado clandestino.

La magnitud de este incidente provocó una investigación formal por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI), sumando presión a las autoridades federales para auditar la ciberseguridad tanto en agencias gubernamentales como en proveedores privados.

Alcance de los datos expuestos: aunque el FLHSMV aseguró que la brecha fue contenida con rapidez y que no hay indicios de incidentes activos, los expertos advierten que las filtraciones en sistemas de tipo policial o vehicular (DAVID) pueden comprometer información detallada como historiales de direcciones, permisos de estacionamiento, registros de seguros y fotografías oficiales, datos muy codiciados para la suplantación de identidad.

¿Cómo proteger tu información personal ante filtraciones de datos?

Independientemente del estatus migratorio, cualquier persona que cuente con una licencia de conducir o identificación emitida en el estado puede tomar medidas preventivas para minimizar los riesgos de robo de identidad o fraudes financieros derivados de brechas de seguridad gubernamentales o corporativas.

A continuación, se detallan pasos recomendados por expertos en protección de datos:

Monitorea tus cuentas con frecuencia: revisa periódicamente los estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito y reportes de servicios para detectar cualquier actividad inusual o transacciones no autorizadas.

revisa periódicamente los estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito y reportes de servicios para detectar cualquier actividad inusual o transacciones no autorizadas. Considera un congelamiento de crédito (Credit Freeze): puedes solicitar de forma gratuita el congelamiento de tu historial crediticio en las tres principales agencias (Equifax, Experian y TransUnion).

Esto evita que terceros abran préstamos o tarjetas de crédito a tu nombre, incluso si poseen tus números de identificación o información personal.

Desconfía de llamadas y mensajes sospechosos (Phishing): los ciberdelincuentes suelen aprovechar estas filtraciones para enviar mensajes de texto o correos falsos simulando ser agencias gubernamentales o departamentos de tránsito, con el fin de robar contraseñas adicionales o datos bancarios.

los ciberdelincuentes suelen aprovechar estas filtraciones para enviar mensajes de texto o correos falsos simulando ser agencias gubernamentales o departamentos de tránsito, con el fin de robar contraseñas adicionales o datos bancarios. Actualiza contraseñas y activa la autenticación multifactor (MFA): asegúrate de utilizar claves robustas y diferentes en tus cuentas digitales importantes, añadiendo capas adicionales de verificación siempre que estén disponibles.

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