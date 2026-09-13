Grito de Independencia en El Mirage 2026: Consulado de México celebra con evento gratis este 15 de septiembre

La Ciudad de El Mirage, en alianza con el Consulado General de México en Phoenix, Arizona, realizará la conmemoración oficial del Grito de Independencia este martes. Conoce la programación del evento y las recomendaciones para los asistentes.

La comunidad de El Mirage se prepara para conmemorar el inicio de la Independencia de México y el comienzo del Mes de la Herencia Hispánica con la tradicional ceremonia protocolaria de El Grito.

El evento comunitario se llevará a cabo este martes, 15 de septiembre de 2026, en la explanada del Ayuntamiento.

La jornada institucional se realiza en alianza entre la Ciudad de El Mirage y el Consulado General de México en Phoenix, ofreciendo un espacio de reunión cultural gratuito para residentes e invitados del área metropolitana.

Cronograma de la jornada: horarios clave

Las actividades darán inicio formal a partir de las 7:00 pm, con ambientación musical para dar la bienvenida a los asistentes.

Hora Actividad 7:00 PM Apertura del evento y presentaciones musicales en vivo 7:30 PM Acto protocolario oficial de La Ceremonia de El Grito 8:00 PM Cierre programado de las actividades comunitarias

Ubicación y detalles de servicio

Lugar: Plaza del Ayuntamiento de El Mirage (El Mirage City Hall Plaza).

Plaza del Ayuntamiento de El Mirage (El Mirage City Hall Plaza). Dirección exacta: 10000 N El Mirage Rd, El Mirage, AZ 85335.

10000 N El Mirage Rd, El Mirage, AZ 85335. Costo de entrada: evento gratuito y abierto a todo público.

evento gratuito y abierto a todo público. Servicios disponibles: opciones de compra de alimentos y bebidas (refreshments on site) dentro del perímetro asignado.

Canales institucionales de contacto y atención ciudadana:

Teléfono principal del City Hall: 623-972-8116.

623-972-8116. Línea TDD: 623-972-8116.

623-972-8116. Plataformas oficiales de difusión: la alcaldía difunde actualizaciones de logística a través de sus cuentas oficiales en Nextdoor, LinkedIn, Instagram y YouTube (City of El Mirage Arizona).

Inicio del Mes de la Herencia Hispánica

La celebración de este 15 de septiembre en El Mirage marca de manera formal la apertura del Mes de la Herencia Hispánica (también conocido localmente como el Mes de la Cultura).

Esta ventana conmemorativa nacional se extiende hasta el 15 de octubre para reconocer las contribuciones, la historia y las raíces de las comunidades latinoamericanas.

Las autoridades locales invitan a las familias del sector a asistir con anticipación para asegurar estacionamiento y ubicación cerca de la plaza central antes del inicio del protocolo consular.

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