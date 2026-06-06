¿Irregularidades con el Sistema Patria?: paso a paso para hacer una denuncia

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El Sistema Patria cuenta con una sección especializada de denuncias y bloqueos diseñada para proteger los fondos de los usuarios, blindar los subsidios sociales y combatir de frente el fraude electrónico, las mafias vecinales y las estafas digitales.

A través de esta herramienta de seguridad, los ciudadanos tienen la posibilidad real de reportar a terceros que cometan irregularidades con los beneficios del Estado.

El sistema no solo procesa la acusación penal e institucional contra el infractor, sino que también ofrece la opción de activar un bloqueo directo y definitivo, impidiendo que el usuario objetado vuelva a tener acceso a la cuenta de la víctima o manipule sus asignaciones monetarias.

¿Qué tipo de irregularidades se pueden denunciar?

El sistema permite encasillar el reporte bajo motivos específicos que violan las normativas de la plataforma:

Cobros por la entrega de beneficios: Gestores o jefes de calle locales que exijan dinero, transferencias o un porcentaje del bono a cambio de escanear el carnet o aprobar el beneficio.

Estafa a personas / Fraude electrónico: Sujetos que hackeen o ingresen sin autorización a cuentas ajenas para desviar los fondos hacia sus cuentas bancarias particulares o monederos de criptomonedas.

Recepción de un beneficio que no le corresponde: Reportar a personas que sigan cobrando subsidios asignados a sectores específicos (como transporte, educación o salud) sin cumplir con los requisitos o funciones correspondientes.

Paso a Paso

El procedimiento es sumamente sencillo y se realiza de forma confidencial directamente desde la interfaz de la página web:

Ingreso a la Cuenta: Accede a la página oficial del Sistema Patria e inicia sesión introduciendo tu número de cédula, el código de seguridad y tu contraseña habitual. Sección de Perfil: Una vez dentro del tablero principal, dirígete al menú superior de la pantalla y haz clic en la pestaña que dice «Perfil». Selección de la Herramientas: Despliega la mirada hacia el menú lateral izquierdo de la pantalla, busca en las opciones de configuración y selecciona el botón «Bloqueos y denuncias». Creación del Reporte: Haz clic en el botón de «Denuncias». El sistema te desplegará un formulario donde deberás completar los datos de la persona involucrada en la irregularidad. Para que proceda la alerta, la plataforma te solicitará información específica del infractor como: Número de Cédula de Identidad o RIF.

Número de teléfono celular asociado al delito.

Correo electrónico del usuario denunciado. Especificar el Motivo: Selecciona en la lista desplegable la causa exacta que describe la falta (ej. cobro de comisiones, desvío de fondos, falsificación de datos). Confirmación Exitosa: Presione el botón final «Denunciar». El sistema procesará la alerta de seguridad e iniciará el proceso de auditoría y bloqueo definitivo sobre la cuenta del ciudadano reportado.

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