Anuncian transporte entre Broward y el estadio: cobrará 2 dólares para evitar el tráfico del Mundial

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Las grandes movilizaciones de fanáticos hacia los espectáculos deportivos internacionales exigen planes de contingencia vial eficaces por parte de los municipios vecinos. Las administraciones locales buscan alternativas de transporte colectivo que reduzcan el ingreso de coches particulares a las zonas congestionadas.

Los embotellamientos en los accesos rápidos a las estructuras de los estadios representan el principal desafío operativo para las autoridades de vialidad de Florida. El uso masivo del transporte público alivia la saturación de las autopistas interestatales y garantiza un flujo ordenado de personas.

Los condados colindantes integran sus redes de autobuses y trenes urbanos para ofrecer conexiones rápidas que resguarden la economía de los usuarios. Las tarifas unificadas permiten que los viajeros planifiquen sus traslados diarios sin incurrir en los altos costos de las plazas de aparcamiento privadas.

¿Qué beneficios específicos contempla el plan?

La corporación de Tránsito del Condado de Broward presentó el esquema oficial de rutas especiales destinadas al traslado de los espectadores del torneo internacional. El programa de movilidad establece la activación de líneas exprés gratuitas y trayectos económicos sobre plataformas de transporte terrestre.

Según, el anuncio gubernamental confirmó que los fanáticos con entradas verificadas dispondrán de autobuses directos sin costo desde terminales seleccionadas. El resto de las líneas complementarias del sistema mantendrá una tarifa regulada de dos dólares por cada viaje individual efectuado.

El plan vial opera en coordinación directa con las empresas ferroviarias Tri-Rail y Brightline, además del Departamento de Tránsito de Miami-Dade. Los coordinadores buscan facilitar el acceso de las personas al Hard Rock Stadium y neutralizar el colapso automotor en el perímetro de Miami Gardens.

¿Cuáles rutas se habilitarán para la Copa Mundial?

La ruta Amerant Bank Arena Express movilizará pasajeros de forma gratuita desde la localidad de Sunrise hasta las inmediaciones del rascacielos deportivo. Los usuarios deberán gestionar una reserva previa de su asiento en la página bctsoccerfans.org para abordar las unidades asignadas al corredor rápido.

La línea 441 Breeze cobrará la tarifa de dos dólares y recogerá a los pasajeros en el Seminole Hard Rock Hotel de Hollywood. Esta unidad conectará de forma directa con la estación de Golden Glades, punto desde donde operará un servicio de enlace exclusivo hacia el recinto de los partidos.

Por su parte, la ruta 102 Breeze iniciará sus recorridos en la terminal regional de Plantation con destino al Calder Casino por el mismo precio. El estacionamiento en la terminal BCT West y en los espacios del Amerant Bank Arena permanecerá libre de cargos para todos los conductores.

¿Qué horarios tendrán los traslados?

Los autobuses especiales iniciarán sus operaciones cuatro horas antes del silbatazo inicial de cada juego y culminarán sus labores tres horas después del cierre. El cronograma oficial garantiza el retorno de las familias que asistan a los diferentes compromisos oficiales pautados para el mes de junio.

El servicio para el partido entre Uruguay y Cabo Verde del 21 de junio funcionará en una ventana horaria de 14:00 a 21:00 horas. El duelo entre Colombia y Portugal del 27 de junio contará con unidades disponibles desde las 15:30 hasta las 22:30 horas.

Los encuentros correspondientes a los cuartos de final del 11 de julio y el juego por el tercer puesto del 18 de julio operarán de 13:00 a 20:00 horas. Las autoridades del condado recomiendan revisar de forma constante las plataformas informáticas para conocer los cambios de última hora en las frecuencias.

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