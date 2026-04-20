IVSS confirma fecha de pago para pensionados: sepa más

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El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) tiene previsto depositar la pensión correspondiente al mes de mayo de 2026 este martes 21 de abril, según el comunicado oficial publicado este lunes.

Dicho adelanto forma parte del esquema regular con el que se acredita el beneficio a millones de pensionados en Venezuela, con un monto de 130 bolívares.

El depósito se realizará directamente en las cuentas bancarias registradas por los beneficiarios, manteniendo el sistema de pago electrónico como principal vía de entrega.

Bono complementario y monto estimado

De forma paralela al pago de la pensión, se espera la activación del bono Amor Mayor, conocido también como Bono de Guerra Económica, asociado al programa de protección social del Sistema Patria. Este beneficio funciona como complemento económico para los adultos mayores.

El monto estimado de este ingreso para los adultos mayores en Venezuela es cercano a 60 dólares indexados, equivalente aproximado a 28.680 bolívares. No obstante el mismo varía según la tasa oficial del BCV.

Canales de notificación

Los beneficiarios reciben la confirmación de los pagos mediante los canales oficiales del sistema, que permiten informar sobre la acreditación de los recursos de forma progresiva. Los principales medios de notificación son:

Mensajes de texto desde el número 3532

Alertas en la aplicación vePatria o veMonedero

Avisos dentro de la Plataforma Patria

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