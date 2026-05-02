IVSS habilita factura de abril 2026: patronos deben cumplir pagos para evitar sanciones legales

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El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cargó en su plataforma digital la facturación de abril de 2026. En este sentido, los empleadores ya tienen acceso al Sistema Tiuna para verificar los montos de las cotizaciones. Si bien, este paso resulta vital para garantizar la seguridad social de los trabajadores y evitar multas administrativas inmediatas. La información la dio a conocer el organismo a través de su canal oficial de Telegram y redes sociales.



En el mismo orden de ideas, el documento aparece disponible en la oficina virtual (www.ivss.gov.ve). Es importante destacar que el trámite es directo y prescinde de gestores.

El pago puntual de esta factura constituye el requisito esencial para obtener la solvencia electrónica. Sin este documento, las empresas pierden la capacidad de realizar trámites legales y bancarios.

Ley



La Ley del Seguro Social, en su artículo 87, establece sanciones severas ante el incumplimiento de los plazos. Dentro de este contexto, el retraso en el pago activa de forma automática el proceso sancionatorio. Las multas ante esta falta oscilan entre 10 y 100 Unidades Tributarias por cada trabajador no reportado o fuera de lapso. Además, el organismo suspende la Solvencia Laboral, lo cual impide la firma de contratos con el Estado y el acceso a créditos.

Recomendaciones y sugerencias



Bajo el marco legal vigente, el patrono asume la responsabilidad de retener la cuota del empleado y sumar el aporte patronal. El pago oportuno protege el patrimonio de la empresa frente a cierres temporales.

Finalmente, el organismo sugiere una revisión minuciosa de la nómina activa para que coincida exactamente con los datos de la factura debido a que esta verificación evita pagos en exceso por personal que ya no pertenece a la compañía.

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