Jornada de salud gratuita en Baruta este 17 de abril: lista de servicios a ofrecer

Este viernes 17 de abril, la Alcaldía de Baruta estará realizando una jornada de salud integral en el Bulevar Córdoba.
Durante la actividad se estarán ofreciendo servicios de salud gratuitos y a bajo costo para toda la familia.
⏰ 9:00 AM a 1:00 PM
📍Bulevar Córdoba, Pueblo de Baruta.
Servicios Gratuitos:
✅ Toma de tensión, peso y glicemia.
✅ Consulta médica y nutrición.
✅ Odontología preventiva para niños.
✅ Corte de cabello y examen visual.
Servicios a Bajo Costo: 👓 Monturas de lentes. 🔬 Exámenes de laboratorio. 🚗 Certificados viales.
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