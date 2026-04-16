Jornada de salud gratuita en Baruta este 17 de abril: lista de servicios a ofrecer

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Este viernes 17 de abril, la Alcaldía de Baruta estará realizando una jornada de salud integral en el Bulevar Córdoba.

Durante la actividad se estarán ofreciendo servicios de salud gratuitos y a bajo costo para toda la familia.

⏰ 9:00 AM a 1:00 PM

📍Bulevar Córdoba, Pueblo de Baruta.



Servicios Gratuitos:

✅ Toma de tensión, peso y glicemia.

✅ Consulta médica y nutrición.

✅ Odontología preventiva para niños.

✅ Corte de cabello y examen visual.

Servicios a Bajo Costo: 👓 Monturas de lentes. 🔬 Exámenes de laboratorio. 🚗 Certificados viales.

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