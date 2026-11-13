Jornada para activar puntos de venta Banesco este 14 de noviembre: ubicación y requisitos

La Alcaldía de Baruta organiza una jornada especial para todos los vecinos del municipio.

A través de sus redes sociales se informó que la actividad cuenta con el apoyo del alcalde Darwin González, la Dirección de Gestión Municipal del Pueblo de Baruta y la Dirección de Desarrollo Social.

El evento se realizará este sábado 14 de noviembre en la Casa de Todos, ubicada en el Pueblo de Baruta. Las puertas abren a partir de las 9:00 a.m. para recibir a la comunidad.

Servicios disponibles en la jornada

La actividad permite tramitar una cuenta corriente, obtener el código de afiliación y lograr la activación del equipo de cobro con el respaldo de Banesco y VE Pagos.

Requisitos para personas naturales

Copia de la cédula de identidad. Copia del documento de registro fiscal.

Requisitos para empresas

Copia del registro mercantil. Documento fiscal de la empresa. Cédulas y documentos fiscales de los firmantes. Comprobante de declaración de impuestos.

Visite nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube