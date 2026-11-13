Trámites

Jornada para activar puntos de venta Banesco este 14 de noviembre: ubicación y requisitos

Se recomienda a los interesados consignar los documentos correspondientes según sus necesidades 

Por Jennifer James
Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 03:00 pm
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Jornada para activar puntos de venta Banesco este 14 de noviembre: ubicación y requisitos

La Alcaldía de Baruta organiza una jornada especial para todos los vecinos del municipio.

A través de sus redes sociales se informó que la actividad cuenta con el apoyo del alcalde Darwin González, la Dirección de Gestión Municipal del Pueblo de Baruta y la Dirección de Desarrollo Social.

El evento se realizará este sábado 14 de noviembre en la Casa de Todos, ubicada en el Pueblo de Baruta. Las puertas abren a partir de las 9:00 a.m. para recibir a la comunidad.

Servicios disponibles en la jornada

La actividad permite tramitar una cuenta corriente, obtener el código de afiliación y lograr la activación del equipo de cobro con el respaldo de Banesco y VE Pagos.

Requisitos para personas naturales

  1. Copia de la cédula de identidad.
  2. Copia del documento de registro fiscal.

Requisitos para empresas

  1. Copia del registro mercantil.
  2. Documento fiscal de la empresa.
  3. Cédulas y documentos fiscales de los firmantes.
  4. Comprobante de declaración de impuestos.

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