Jornada para activar puntos de venta Banesco este 14 de noviembre: ubicación y requisitos

La Alcaldía de Baruta organiza una jornada especial para todos los vecinos del municipio.
A través de sus redes sociales se informó que la actividad cuenta con el apoyo del alcalde Darwin González, la Dirección de Gestión Municipal del Pueblo de Baruta y la Dirección de Desarrollo Social.
El evento se realizará este sábado 14 de noviembre en la Casa de Todos, ubicada en el Pueblo de Baruta. Las puertas abren a partir de las 9:00 a.m. para recibir a la comunidad.
Servicios disponibles en la jornada
La actividad permite tramitar una cuenta corriente, obtener el código de afiliación y lograr la activación del equipo de cobro con el respaldo de Banesco y VE Pagos.
Requisitos para personas naturales
- Copia de la cédula de identidad.
- Copia del documento de registro fiscal.
Requisitos para empresas
- Copia del registro mercantil.
- Documento fiscal de la empresa.
- Cédulas y documentos fiscales de los firmantes.
- Comprobante de declaración de impuestos.
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