Una jornada de atención veterinaria integral se realizará este domingo 29 de noviembre en el estado Miranda, con servicios gratuitos para perros y gatos.

La actividad busca facilitar el acceso a cuidados básicos y promover el bienestar de los animales de compañía.

Los asistentes podrán recibir consulta veterinaria, desparasitación, corte de uñas, limpieza de oídos y vacuna antirrábica sin costo. Además, habrá vacunación séxtuple y triple felina a precios accesibles para los propietarios.

¿Qué servicios estarán disponibles?

Consulta veterinaria y desparasitación.

Corte de uñas y limpieza de oídos.

Vacuna antirrábica gratuita.

Vacunas séxtuple y triple felina a bajo costo.

La jornada tendrá lugar en el Consejo Comunal Residencias Loma Alta, entre Residencias El Morro y Residencias La Fe, en la urbanización Loma Alta. Para llegar, los asistentes deberán subir por el Mirador del Este, tomar la calle 3 y entrar a mano derecha del parque.

Horario y contacto

La actividad se desarrollará entre las 11:00 am y las 3:00 pm de este domingo 29 de noviembre. Los interesados en recibir más información sobre la atención pueden comunicarse al 0412-337-43-31.

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