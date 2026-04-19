Libros físicos sobreviven: conozca los géneros más solicitados y los precios

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Los libros físicos sobreviven; los comerciantes en las librerías dicen que aún la gente los compra. Los géneros más solicitados son las novelas y su costo varía según la edición y la editorial.

En la librería El Mundo del Libro, en Los Chaguaramos, los libros de poemas y novelas cuestan de $5 en adelante; algunas novelas de portada dura valen $65; los libros de ensayo cuestan entre $12 y $15.

“El Poema del Mio Cid cuesta de $8 a $10; los adolescentes buscan mucho las novelas, como el Caballero de la Armadura Oxidada, de $10 a $12”, dijo el vendedor de la tienda, Orlando Morales.

Comentó que en el local se vende “de todo un poco”, al referirse a los géneros más solicitados. Añadió que buscan mucho las novelas románticas, libros de liderazgo, de finanzas, de historia y de fantasía como Harry Potter.

Manifestó que los clientes pueden comprar los libros con Cashea. El monto mínimo de compra, según la aplicación, es de $25 y pagan en cuotas.

“La gente compra libros. A algunas personas les gustan más los libros físicos que los electrónicos. En los físicos pueden marcar un capítulo con marcalibros, a diferencia del electrónico, donde deben terminar el capítulo o saber dónde se quedaron”, explicó.

La vendedora de la Librería Chacaíto, Carmen Lara, señaló que el precio de los libros varía entre $20 y $30. “Hay clásicos de Shakespeare como El rey Lear, cuentos de Oscar Wilde, Las mil y una noches, novelas de Gabriel García Márquez, entre otros”.

Precisó que los géneros literarios que más se venden son las novelas y los libros de autoayuda. Por ejemplo, El éxito no llega por casualidad, del autor Dr. Lair Ribeiro, cuesta $25.

Los libros se compran con Cashea

Expresó que en este momento las ventas de los libros “están regulares. Los clientes pueden comprar los libros con Cashea; el monto mínimo es de $25”.

Añadió que el libro electrónico desplazó al libro físico, pero “aún hay gente que compra libros”.

El asesor de ventas de Tecni Ciencia Libros del centro comercial Lido, Jean Romero, indicó que en la tienda tienen todo tipo de novelas.

Foto: José Félix Lara

“La novela más económica cuesta $12, como Tres metros sobre el cielo de Federico Macía; y la más cara vale $14”, dijo.

Añadió que en la tienda se consiguen libros de teatro. Macbeth, de Shakespeare cuesta $ 10,03; Hamlet por $ 25. El costo depende del área o temática y también de la editorial, hay libros que valen $70 o $80.

Agregó que hay ediciones más económicas en teatro, autoayuda y literatura universal. “Por ejemplo, la editorial Edimat cuenta con novelas, libros de poesía y filosofía. Hay literatura de terror en tapa dura que cuesta $36”.

Destacó que “los libros que más se venden son las novelas (literatura universal); llevan mucho los de terror”. En segundo lugar, se venden los de finanzas, gerencia, autoayuda y psicología. “Las ventas se mantienen; frecuentemente la gente viene a buscar libros”.

Los lectores prefieren el libro físico

Comentó que la tienda cuenta con sistema de apartado solo por 24 horas. El cliente llama a la tienda, aparta el libro sin inicial y lo paga en un día.

Romero expresó que “la gente todavía compra libros; aunque es más fácil leerlo en electrónico, el físico nunca morirá. Les gusta la sensación de tener el libro en la mano. El olor del papel no lo cambian por lo digital. Las personas prefieren el libro físico”.

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