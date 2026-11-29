La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ejecuta este lunes 30 de noviembre una jornada de mantenimiento preventivo en el sector Viento Fresco del municipio Anaco, estado Anzoátegui, en el horario comprendido entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m.

La maniobra forma parte de las labores programadas en los circuitos Centro, Planta y Las Vegas asociados a la subestación El Roble para sostener la operatividad de la red eléctrica en la zona centro de la entidad.

Labores previstas para este lunes

Durante el corte programado, el personal técnico despeja ramas cerca de las líneas de baja y media tensión, retira cola de papagayos y reemplaza componentes deteriorados en el sistema de distribución.

La atención en el sector Viento Fresco busca preservar la continuidad del servicio para más de 9 mil usuarios vinculados a esta infraestructura eléctrica en Anaco.

Antecedentes en el municipio

El sábado 28 de noviembre, las cuadrillas trabajaron entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. en Parte Norte Nuevo Milenio, el Casco Central de Anaco, las calles Sucre y El Estadio, y Parcelas I y II.

Ese mismo día, entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m., las labores abarcaron el Casco Central en las calles Nueva Esparta y 19 de Abril, además del tramo de la avenida Mérida entre la plaza Bolívar y la avenida Portuguesa.

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