El Metro de Caracas informó que a partir de este lunes 30 de noviembre de 2026 el sistema MetroCable San Agustín prestará servicio comercial en horario fraccionado debido a trabajos de mantenimiento correctivo.

A través de su cuenta de Instagram, la compañía de transporte subterráneo detalló que la medida regirá de lunes a sábado con el objetivo de ejecutar labores técnicas en la línea.

Horarios de operación y estaciones

De acuerdo con el anuncio del Metro de Caracas, los usuarios contarán con el servicio comercial en dos bloques diarios:

Turno de la mañana: de 6:00 a. m. a 9:00 a. m.

Turno de la tarde y noche: de 4:30 p. m. a 9:00 p. m.

De igual modo, se exhortó a los pasajeros a tomar previsiones en sus traslados habituales desde el inicio de la semana mientras se desarrollan las maniobras de mantenimiento correctivo.

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