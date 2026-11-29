Los trabajadores activos de la administración pública y los jubilados en Venezuela esperan la activación del Complemento del Ingreso Integral correspondiente a noviembre de 2026, cuyo depósito a través del Sistema Patria se proyecta para este lunes 30 de noviembre.

Como ocurre de forma habitual con las asignaciones de la plataforma, los beneficiarios recibirán la confirmación del abono mediante un mensaje de texto desde el número corto 3532 y en la aplicación veMonedero.

Montos estimados según la tasa oficial del BCV

Este beneficio otorgado por el Ejecutivo nacional es indexado y funciona como complemento del ingreso mínimo integral.

Con base en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del viernes 27 de noviembre —ubicada en 926,36 bolívares por dólar—, las estimaciones de pago se distribuyen de la siguiente manera:

Trabajadores activos (50 dólares indexados): El cálculo exacto al tipo de cambio oficial equivale a 46.317,96 bolívares, por lo que la proyección del abono se ubica entre 46.300,00 y 46.350,00 bolívares.

Jubilados del sector público (35 dólares indexados): El cálculo exacto corresponde a 32.422,57 bolívares, con una estimación cercana a los 32.400,00 y 32.450,00 bolívares.

Las cifras presentadas son proyecciones calculadas a partir del tipo de cambio oficial del viernes 27 de noviembre, mientras el Ejecutivo nacional confirma los montos definitivos al iniciar el depósito en el sistema.

También puede visitar nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube