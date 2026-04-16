Mercado a cielo abierto este 18 de abril: productos y precios

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Este sábado 18 de abril se llevará a cabo una jornada especial de Mercado a Cielo Abierto en la ciudad de Los Teques, estado Miranda.

La actividad busca ofrecer productos de la cesta básica a precios regulados para los habitantes del municipio Guaicaipuro.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo se desplegará en la Avenida Bolívar, específicamente frente a la sede del Concejo Municipal.

Sobre el horario, se informó que los ciudadanos podrán asistir desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., o hasta agotarse la existencia de los rubros programados para la venta.

El combo alimentario: Contenido y precio

Para esta jornada, se ha dispuesto un paquete de productos básicos con un costo total de 3.800 bolívares.

El combo incluye: 2.3 kg de pollo, 2 unidades de sardinas (170 gr c/u), 3 kg de harina, 1 kg de arroz, 1 kg de azúcar, 1 litro de aceite, 1 kg de arvejas, 1/2 kg de sal y 1 unidad de salsa de tomate (390 gr).

Más allá de la venta de víveres, también se confirmó que se instalarán colchones inflables, estaciones de pinta caritas y diversas sorpresas recreativas destinadas a los niños y niñas de la comunidad.

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