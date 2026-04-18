Mercantil activa jornada especial este próximo 20 de abril: puntos de atención y trámites disponibles

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El Banco Mercantil anunció la extensión de su operativo especial de atención al cliente en varias regiones del país.

A través de su cuenta de Instagram, se informó que esta iniciativa busca facilitar a los usuarios el acceso a nuevos productos financieros de manera rápida y sin complicaciones, permitiendo que más personas puedan actualizar sus instrumentos de pago.

Durante esta actividad, los interesados podrán realizar gestiones específicas que normalmente requieren citas o procesos más largos, en un solo día, aprovechando el despliegue de personal y equipos.

Servicios disponibles en el operativo

Los ciudadanos tienen la oportunidad de abrir una Cuenta Corriente Simplificada presentando únicamente su cédula de identidad, lo que elimina la necesidad de consignar carpetas con múltiples documentos.

Además, los clientes actuales pueden realizar el cambio de su tarjeta de débito tradicional por la nueva tarjeta de débito Mastercard Mercantil, la cual permite realizar pagos con tecnología sin contacto y compras por internet de forma más segura.

Fechas y horarios de atención

La jornada se llevará a cabo desde el 20 hasta el 24 de abril. Las agencias participantes trabajarán en un horario corrido que inicia a las 08:30 am y finaliza a las 3:30 pm. Se recomienda a los usuarios asistir con tiempo para asegurar su atención dentro del bloque establecido.

Conoce las ubicaciones por estado y oficina

El operativo se realizará en las siguientes sedes seleccionadas a nivel nacional:

Distrito Capital : Caricuao

: Caricuao Miranda : Charallave, C.C. Millenium, Higuerote y Centro Plaza

: Charallave, C.C. Millenium, Higuerote y Centro Plaza Mérida: Mérida, Glorias Patria y Las Tapias

Mérida, Glorias Patria y Las Tapias Lara : Barquisimeto

: Barquisimeto Aragua : Cagua

: Cagua Monagas : Maturín II

: Maturín II Anzoátegui : Anaco

: Anaco Sucre : Cumaná

: Cumaná Barinas: Barinas

Información adicional para el usuario

Para verificar la ubicación exacta de cada sede, los interesados pueden ingresar a la página web oficial del banco, dirigirse a la sección de personas y buscar la red de oficinas en los puntos de atención.

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