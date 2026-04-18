¡Alerta laboral! EEUU busca albañiles y ofrece sueldos de hasta 75.000 euros: sepa más

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El sector de la construcción en Estados Unidos atraviesa una crisis laboral sin precedentes debido a la falta de trabajadores calificados.

Dicha situación ha encendido las alertas, ya que miles de proyectos dependen de una fuerza laboral que actualmente no es suficiente para cubrir la demanda creciente en todo el país.

Las proyecciones indican que el país necesitará cientos de miles de nuevos trabajadores en los próximos años para sostener el ritmo de construcción. La falta de personal no solo afecta obras tradicionales, sino también grandes desarrollos vinculados a tecnología e infraestructura moderna.

Entre las principales causas destacan:

Jubilación masiva de trabajadores experimentados

Escaso relevo generacional

Bajo interés de jóvenes en oficios técnicos

El auge de la inteligencia artificial ha incrementado la necesidad de construir centros de datos y nuevas infraestructuras tecnológicas. Este fenómeno ha disparado la demanda de mano de obra en áreas específicas, generando mayor presión sobre el mercado laboral.

Además, las grandes inversiones en este sector están creando miles de empleos adicionales, lo que intensifica la competencia por trabajadores capacitados, según lo informado por el medio Noticias Trabajo.

Salarios más altos y oportunidades sin título

Ante la escasez, las empresas han optado por mejorar las condiciones salariales para atraer personal. Los ingresos en oficios como la albañilería o la electricidad han aumentado considerablemente, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad económica.

Entre los trabajos más solicitados se encuentran:

Albañiles

Electricistas

Soldadores

Fontaneros

Muchos de estos empleos no exigen estudios universitarios, sino formación técnica o experiencia práctica.

Uno de los mayores desafíos es el envejecimiento de la fuerza laboral. Una parte significativa de los trabajadores actuales se acerca a la edad de retiro, mientras que la incorporación de jóvenes sigue siendo limitada. Esta brecha ha provocado que las vacantes sin cubrir aumenten de forma acelerada en los últimos años.

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