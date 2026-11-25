El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) confirmó la ocurrencia de seis fallecimientos por rabia en humanos durante el año 2026, localizados en los estados Zulia y Bolívar, por lo que el ministro Carlos Alvarado activó este martes un llamado nacional para que la población acuda a los centros públicos de atención e inmunice anualmente a sus mascotas.

Según los datos ofrecidos por la autoridad sanitaria en una entrevista televisiva, cinco de las muertes registradas en territorio zuliano se produjeron por mordeduras de perros, mientras que el caso reportado en Bolívar ocurrió tras la mordedura de un murciélago, informó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Despliegue contra la rabia

"La inmunidad de esta vacuna no es permanente en los perros y gatos, sino anual. En Venezuela, casi como en ningún otro país del mundo, es completamente gratuita y la aplica el Estado. No podemos cantar victoria todavía porque quedan muchos animales sin vacunar, sobre todo en situación de calle", detalló el ministro, quien precisó que el gobierno tiene más de 144 brigadas de vacunación animal en toda Venezuela.

De igual forma, Alvarado pidió a los ciudadanos asistir por iniciativa propia a los hospitales públicos y a los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) para aplicarse dosis contra patologías como la fiebre amarilla, sin aguardar los operativos domiciliarios: "Hay que cambiar un poco el patrón y que la gente busque la vacuna; no esperar que sea el Estado el que llegue a ponerla, sino crear conciencia de autocuidado para proteger a la familia y a sí mismo".

Recuperación de hospitales tras los sismos

Mientras tanto, el funcionario presentó el balance de obras ejecutadas mediante el plan Venezuela Renace en Salud para reparar los daños causados por el doble terremoto en siete estados.

Destacó la operatividad recuperada en los centros de Pariata, Macuto, Naiguatá y el Hospital Dr. José María Vargas de La Guaira, además de anunciar la edificación de un nuevo hospital en Catia La Mar con recursos financieros de la India.

"El personal de salud tuvo un comportamiento heroico, porque muchos perdieron familias y viviendas y aun así estaban atendiendo gente. Hoy podemos decir que salimos fortalecidos, porque tenemos incluso mayor capacidad resolutiva que antes del terremoto", concluyó Alvarado.

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