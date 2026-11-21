Misión Nevado Zulia anunció una jornada de vacunación para perros y gatos este sábado 21 de noviembre en Maracaibo.

La actividad tendrá lugar en el parque canino Ana María Campos, a partir de las 5:00 de la tarde, con varias opciones para atender la salud de los animales de compañía.

Durante el operativo, los asistentes podrán acceder gratuitamente a la vacuna antirrábica, que ofrecerá Misión Nevado. Además, habrá otras alternativas de inmunización con precios accesibles para quienes deseen completar la protección de sus mascotas.

Estas son las vacunas disponibles

La jornada incluirá cuatro tipos de vacunas, dirigidas a cubrir distintas necesidades de prevención en perros y gatos:

Antirrábica: aplicación completamente gratuita.

Puppy: disponible a precio accesible.

Séxtuple: con costo accesible.

Triple felina: destinada a gatos y disponible a precio accesible.

Número telefónico para reservaciones

La actividad se desarrollará en el parque canino Ana María Campos, en Maracaibo, estado Zulia, desde las 5:00 pm. Los interesados en conocer los precios de las dosis que no son gratuitas y reservar un cupo pueden comunicarse por WhatsApp al 0424-6019355.

Los organizadores también indicaron que es importante trasladar a los perros y gatos con sus respectivos dispositivos de seguridad para facilitar su manejo durante la atención veterinaria.

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