Monedero Patria bonos: pagos activos este miércoles

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Para este miércoles 22 de abril, el Sistema Patria tiene activos una serie de pagos o bonos que asigna a través de su monedero digital.

Los estipendios son una serie de complementos entre las ayudas sociales de los programas y el ingreso establecido por el Gobierno nacional.

Al menos tres bonificaciones están llegando al bolsillo de los beneficiarios a través de la plataforma del Sistema Patria.

¿Qué bonos están activos este 22 de abril en el Sistema Patria?

De acuerdo con el cronograma más reciente del calendario y el reporte de los canales aliados, entre los pagos que se asignan figuran los siguientes:

Ingreso contra la Guerra Económica (jubilados) por 63.574 bolívares. Ingreso contra la Guerra Económica (pensionados) por 28.680 bolívares. Bono Beca Universitaria (estudiantes) por 2.660,60 bolívares.

Hasta el momento se desconoce sobre la asignación del Bono Enseñanza Media que se asigna de manera conjunta con Beca Universitaria.

Por otra parte, se estima que sea liberado un bono especial para ciertos empleados de la administración pública.

Se trata del Bono de Corresponsabilidad y Formación; se prevé que el monto supere los 41.500 bolívares.

Cada beneficiario recibe la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero

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