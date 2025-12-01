¡Moto financiada! Activan jornada de crédito en Caracas: vea los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

La empresa Motos Toro La Yaguara anunció una gran jornada de financiamiento en Caracas.

El evento se llevará a cabo de la mano con RapiCredit, con el lema "Llegas caminando y te vas rodando".

Al respecto, el operativo de financiamiento está previsto para el próximo sábado 13 de diciembre.

Activan jornada de crédito para motos en Caracas

Para poder optar por una moto financiada, el solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos y presentar la documentación original y copia:

RIF vigente.

Cédula de identidad

Licencia de conducir de 2.ª vigente.

Constancia de trabajo o certificación de ingresos, la cual debe estar firmada por el contador y dirigida a Rapicredit, C.A.

Certificado médico de 2.ª vigente (original y copia).

Dos referencias personales (deben incluir dirección, teléfono y copia de la cédula).

Constancia de residencia emitida por el CNE, el consejo comunal o copia de factura de servicio público (luz, agua, teléfono, internet).

Dato importante: Al presentar los requisitos más el 30% inicial del valor de la moto, el comprador se lleva la unidad el mismo día.

