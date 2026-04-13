Movistar aumenta montos de recargas mínimas este abril: así quedaron

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Movistar ajustó el costo de sus planes de telefonía y datos. Junto con este cambio, modificaron los montos permitidos para las recargas a través de bancos y canales digitales.

El nuevo monto de la renta mensual ya está disponible en la App Mi Movistar. Se recomienda revisarlo antes de su fecha de pago.

La recarga mínima era de 150 bolívares.

¿Cuáles son los nuevos montos de recarga?

250 Bs.

600 Bs.

1.200 Bs.

2.400 Bs.

3.600 Bs.

6.000 Bs.

9.500 Bs.

15.000 Bs.

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