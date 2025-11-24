¿Necesitas aprender un oficio? Así puedes acceder a los cursos gratuitos del INCES

Suscríbete a nuestros canales

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) ha intensificado sus esfuerzos para proporcionar a los trabajadores venezolanos la posibilidad de obtener capacitación técnica y profesional continua de forma gratuita.

La iniciativa busca ofrecer un amplio abanico de cursos y talleres, cuyas áreas temáticas están alineadas con las necesidades y demandas actuales del mercado laboral nacional.

El objetivo principal del Inces es simplificar el acceso a la educación. Por ello, la institución ofrece sus programas en dos modalidades de estudio: presencial y virtual.

Esto permite a los ciudadanos elegir la opción que mejor se ajuste a su disponibilidad geográfica y personal, garantizando la continuidad formativa desde cualquier ubicación.

¿Cómo registrarse?

Acceder a las ofertas de formación del Inces se realiza mediante un proceso de registro en línea, diseñado para ser rápido y eficiente.

Los interesados deben ejecutar los siguientes pasos en la plataforma digital de la institución:

Ingresar al portal oficial del Inces. Presionar el link titulado "Fórmate en el Inces". Seleccionar la modalidad de estudio (virtual o presencial) de su preferencia. Completar el formulario de registro con datos personales clave: número de cédula, correo electrónico y crear una contraseña. Una vez finalizado el registro, el usuario debe explorar el catálogo y seleccionar el curso deseado. Confirmar la inscripción siguiendo las instrucciones que el sistema presente. Esperar la confirmación final por correo electrónico, documento que incluirá el comprobante de inscripción.

El sistema asegura una experiencia de usuario optimizada y un acceso sin obstáculos a la educación técnica. Los participantes recibirán notificaciones oportunas sobre la fecha de inicio de las actividades formativas a través de los canales de contacto suministrados.

