¿Necesitas aprender un oficio? Así puedes acceder a los cursos gratuitos del INCES

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) ha intensificado sus esfuerzos para proporcionar a los trabajadores venezolanos la posibilidad de obtener capacitación técnica y profesional continua de forma gratuita.
La iniciativa busca ofrecer un amplio abanico de cursos y talleres, cuyas áreas temáticas están alineadas con las necesidades y demandas actuales del mercado laboral nacional.
El objetivo principal del Inces es simplificar el acceso a la educación. Por ello, la institución ofrece sus programas en dos modalidades de estudio: presencial y virtual.
Esto permite a los ciudadanos elegir la opción que mejor se ajuste a su disponibilidad geográfica y personal, garantizando la continuidad formativa desde cualquier ubicación.
¿Cómo registrarse?
Acceder a las ofertas de formación del Inces se realiza mediante un proceso de registro en línea, diseñado para ser rápido y eficiente.
Los interesados deben ejecutar los siguientes pasos en la plataforma digital de la institución:
-
Ingresar al portal oficial del Inces.
-
Presionar el link titulado "Fórmate en el Inces".
-
Seleccionar la modalidad de estudio (virtual o presencial) de su preferencia.
-
Completar el formulario de registro con datos personales clave: número de cédula, correo electrónico y crear una contraseña.
-
Una vez finalizado el registro, el usuario debe explorar el catálogo y seleccionar el curso deseado.
-
Confirmar la inscripción siguiendo las instrucciones que el sistema presente.
-
Esperar la confirmación final por correo electrónico, documento que incluirá el comprobante de inscripción.
El sistema asegura una experiencia de usuario optimizada y un acceso sin obstáculos a la educación técnica. Los participantes recibirán notificaciones oportunas sobre la fecha de inicio de las actividades formativas a través de los canales de contacto suministrados.
