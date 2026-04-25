¿Necesitas operarte de la vista? El Hospital Domingo Luciani activa jornada: requisitos obligatorios

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El Hospital Dr. Domingo Luciani, ubicado en El Llanito, anunció una jornada especial de captación para personas que necesiten cirugía de cataratas.

Dicha iniciativa busca identificar a los pacientes que ya cuentan con un diagnóstico médico para agilizar su ingreso al proceso quirúrgico.

La convocatoria se llevará a cabo durante cuatro días consecutivos, comenzando el lunes 27 hasta el jueves 30 de abril. Es fundamental cumplir con el cronograma, ya que la evaluación es el paso obligatorio para poder entrar finalmente al quirófano.

Perfiles de los pacientes

El hospital definió tres grupos específicos de personas que pueden asistir a esta convocatoria:

Primer grupo : pacientes de jornada que ya tienen todos sus exámenes listos.

: pacientes de jornada que ya tienen todos sus exámenes listos. Segundo grupo: corresponde a pacientes en espera que necesitan actualizar su historial médico y sus pruebas.

corresponde a pacientes en espera que necesitan actualizar su historial médico y sus pruebas. Tecer grupo: pueden asistir pacientes externos que tengan exámenes realizados en otros centros médicos privados o públicos.

Requisitos obligatorios y horario

Para poder ser atendido y asegurar un cupo en la evaluación, es indispensable presentar copias físicas de todos los exámenes médicos realizados previamente. Las autoridades del hospital recalcaron que no habrá excepciones en este punto.

Sin la documentación en papel, el personal médico no podrá ingresar al paciente al proceso de revisión, por lo que se recomienda organizar todas las carpetas antes de asistir.

Las personas interesadas deben acudir directamente al Servicio de Oftalmología del centro hospitalario en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Cabe destacar que, la actividad no consiste en una revisión de rutina o una consulta general de la vista. El propósito principal es la selección definitiva de candidatos para las próximas cirugías.

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