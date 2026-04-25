EEUU entrega su primera "tarjeta dorada": el nuevo beneficio permite residencia a millonarios

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El gobierno de los Estados Unidos impulsa una estrategia migratoria basada en el capital financiero para atraer a las fortunas globales hacia el país. Esta medida busca inyectar recursos directos en la economía nacional a través de un sistema de pago por privilegios de residencia. El plan genera un intenso debate en el Congreso sobre la equidad y el acceso a la ciudadanía.

Las autoridades federales diseñaron una estructura de costos que diferencia entre solicitantes individuales, corporaciones y perfiles de alto valor patrimonial. El Departamento de Comercio coordina la logística de este programa con el objetivo de agilizar la integración de talento y riqueza extranjera. La seguridad nacional mantiene una supervisión estricta sobre cada uno de los aspirantes que ingresan al proceso.

¿Cómo funciona el proceso para obtener la tarjeta dorada?

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, confirmó este jueves ante la Cámara de Representantes la aprobación del primer beneficiario de la denominada “tarjeta dorada Trump”. El programa exige un desembolso inicial de un millón de dólares para la modalidad individual y eleva la cifra a dos millones para opciones corporativas. Esta noticia marca el inicio operativo de una iniciativa que el mandatario lanzó originalmente en diciembre pasado.

Se conoció que, durante la comparecencia parlamentaria, reveló que ya existen cientos de personas en lista de espera para obtener el documento. Los fondos recaudados a través de estos pagos se destinarán directamente a la mejora de la infraestructura y servicios de los EEUU. El gobierno asegura que la verificación de antecedentes para estos millonarios es la más rigurosa de la historia.

¿Qué beneficios incluye la tarjeta dorada a millonarios?

Los portadores de esta visa acceden a privilegios equiparables a los de un residente permanente y un camino directo hacia la ciudadanía estadounidense. Existe además una versión denominada “Platinum Card”, con un valor de cinco millones de dólares, que ofrece beneficios adicionales aún no detallados. Cada trámite requiere el pago de una tarifa administrativa no reembolsable que asciende a los 15.000 dólares por expediente.

La representante demócrata Grace Meng cuestionó la transparencia del destino de los dineros y el criterio de selección de los nuevos residentes. Lutnick defendió la legalidad del proceso y subrayó la coordinación constante con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para evitar riesgos. El programa pretende retener el talento internacional y asegurar que los inversores más ricos del mundo elijan territorio estadounidense.

¿Quiénes califican ahora para este documento?

Cualquier extranjero que posea el capital requerido y supere los controles de seguridad puede iniciar la solicitud a través del portal oficial del gobierno. Las empresas que busquen trasladar a sus ejecutivos estrella disponen de la categoría corporativa para facilitar la transición legal de sus equipos de trabajo. El secretario de Comercio evitó dar detalles sobre la identidad o nacionalidad de la primera persona que recibió la aprobación.

La entrada en vigor de esta tarjeta dorada redefine la política migratoria de la actual administración al priorizar la solvencia económica sobre otros criterios tradicionales. El mercado inmobiliario y el sector de servicios de lujo anticipan un impacto positivo por la llegada de estos nuevos residentes permanentes. El éxito del programa dependerá de la capacidad del Estado para procesar las solicitudes en espera sin comprometer la seguridad.

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