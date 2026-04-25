Metro de Washington DC suspende servicio este fin de semana: rutas alternas y estaciones cerradas

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La Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA) ejecuta este fin de semana una suspensión temporal del servicio en la Línea Roja del Metro entre las estaciones Cleveland Park y Van Ness-UDC.

Los trabajos de renovación de rieles y plataformas obligan a los pasajeros a utilizar autobuses gratuitos de reemplazo durante este jueves 23 y viernes 24 de abril de 2026.

La red ferroviaria opera actualmente en dos tramos divididos, conectando desde Shady Grove hasta Van Ness-UDC y de Cleveland Park hacia Glenmont, por lo que el sistema recomienda sumar tiempo extra para los transbordos necesarios.

Obras en marcha

Este ajuste técnico precede a una interrupción masiva programada para la temporada estival, la cual afectará a seis estaciones entre North Bethesda y Friendship Heights del 6 de julio al 6 de septiembre.

Durante estos dos meses, las cuadrillas rehabilitarán andenes en Grosvenor-Strathmore y renovarán la infraestructura elevada sobre la transitada Rockville Pike según detalla El Tiempo Latino.

Para mitigar el impacto, el Departamento de Transporte de Maryland habilitará carriles exclusivos para autobuses en un tramo de ocho millas, facilitando rutas expresas y locales que mantendrán la conectividad en el corredor norte de la línea.

Importancia

La modernización del sistema representa un avance importante tras la reciente aprobación de un presupuesto histórico de $913 millones destinado a la automatización total de la Línea Roja.

Esta inversión busca actualizar la ruta más antigua del Metro, inaugurada originalmente en 1976, integrando tecnología de punta para mejorar la frecuencia y seguridad de los viajes.

La WMATA recuerda a los usuarios que los beneficios de descuento del programa MetroLift permanecen vigentes en los servicios de autobús de reemplazo mediante el uso de la tarjeta SmarTrip.

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