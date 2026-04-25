Maryland abre cupos para solicitar ayuda económica para la renta: tienes hasta el 30 de abril

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El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland (DHCD) mantiene abierta una oportunidad importante para las familias de bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidades en la Costa Este del estado.

Hasta el jueves 30 de abril a las 5:00 p.m., los residentes de los condados de Caroline, Dorchester, Kent, Somerset, Talbot, Wicomico, Worcester y la ciudad de Elkton pueden inscribirse en la lista de espera del programa Housing Choice Voucher, conocido como Sección 8.

Este subsidio federal permite que los beneficiarios elijan viviendas en el mercado privado, donde el gobierno cubre la diferencia entre el 30% del ingreso del hogar y el costo total de la renta según detalla El Tiempo Latino.

Recuerde

Debido a que la demanda de vivienda asequible supera drásticamente la oferta disponible (como ocurrió recientemente en el condado de Prince George donde 30,000 personas compitieron por apenas 5,000 cupos), el estado seleccionará a los candidatos mediante un sorteo computarizado.

Los interesados deben completar su solicitud exclusivamente en línea a través del portal oficial, cumpliendo con el requisito de no superar el 50% del ingreso medio del área.

Este proceso representa una de las pocas ocasiones en que se abren estas listas, lo que genera una alta expectativa en una región que enfrenta un déficit habitacional que impacta directamente el presupuesto estatal de Maryland.

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