

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) difundió una guía práctica para que los ciudadanos soliciten la cita de renovación de la cédula de identidad a través de su portal oficial en internet. Este proceso aplica para niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores hasta los 59 años que necesiten reponer su documento por extravío, robo o deterioro. Por su parte, los adultos mayores de 60 años no requieren gestionar una cita previa y pueden acudir de forma directa a las oficinas del organismo.

Trámite en línea



Para iniciar el trámite en línea, el usuario debe ingresar a la página web www.saime.gob.ve, entrar en la sección de trámites en línea, pulsar en solicitar trámites y elegir iniciar sesión. Luego, la persona escribe su número de cédula y su contraseña para acceder al panel principal.

Revisión de datos personales



Una vez dentro de la plataforma de gestión de citas, el solicitante revisa sus datos personales y observa el estado de su documento y la fecha de su última renovación. En la pantalla aparece un botón azul con la palabra renovar; al presionarlo, el sistema muestra un mensaje emergente para confirmar la solicitud mediante el botón aceptar.

Información complementaria



A continuación, el sistema despliega los campos de identificación principal, los rasgos físicos y los datos personales. El usuario completa la información que corresponda, registra los datos de su acta de nacimiento, indica los detalles del centro de salud donde ocurrió el nacimiento y escribe su dirección de residencia actual. Tras cada sección, el solicitante presiona el botón siguiente para avanzar.

Seleccionar sede de preferencia



Luego, el portal abre una ventana de resumen para que el usuario revise toda la información antes de enviarla. Si el sistema muestra algún dato incorrecto, la persona puede corregirlo en ese momento; si todo coincide, baja hasta el final y pulsa confirmar orden. Después, el usuario selecciona el estado, la oficina del Saime y una fecha habilitada en el calendario para cerrar el proceso con el botón agendar cita.

Planilla digital



Al finalizar, la plataforma regresa a la pantalla de inicio, donde el usuario ubica su última orden y descarga la planilla de la cita en su teléfono o dispositivo. El organismo recuerda que el solicitante debe presentar esa planilla en formato digital el día de su cita en la sede elegida. Además, el Saime mantiene jornadas especiales en distintas regiones y una jornada gratuita y sin cita previa para verificar y actualizar datos en cédulas ubicadas entre los rangos de 22 millones y 34 millones.

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