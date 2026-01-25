¿Necesitas renovar tu cédula? Esto es lo que debes saber antes de acudir al Saime a tramitar el documento

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) recordó a los usuarios las normativas vigentes para el procesamiento de la Cédula de Identidad, con el fin de agilizar el trámite en sus oficinas.

Si tienes previsto acudir a la institución, toma en cuenta las siguientes consideraciones:

Vigencia de 6 meses: Si tramitaste tu documento hace menos de seis meses, no podrás realizar la renovación, ya que el sistema la reconoce como vigente y totalmente válida.

Robo o extravío: En caso de hurto o pérdida, es obligatorio realizar la denuncia ante el organismo de seguridad correspondiente antes de acudir a la oficina Saime para tramitar una nueva.

Deterioro: Si tu cédula se encuentra en mal estado, puedes acudir a las sedes de la institución presentándola para solicitar una renovación por deterioro.

El Saime insta a la ciudadanía a verificar el estado y la fecha de emisión de su documento antes de realizar la cita o dirigirse a las oficinas para evitar inconvenientes.