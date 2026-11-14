Nuevo operativo de regularización para el sector marino y pesquero: cronograma y alcance

Este viernes el gobierno del territorio insular Francisco de Miranda informó sobre una nueva jornada de regularización para el sector marino y pesquero.

A través de sus canales oficiales difundió un comunicado en el que informa sobre el cronograma de la actividad y cuál será el alcance de la misma.

Jornada de regularización

De acuerdo con el documento, "se informa toda la comunidad de Los Roques, a los Consejos de Pescadores, Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (CONPPA), a los prestadores de servicios turísticos y a las Cooperativas de Transporte Turístico, que se llevará a cabo una Jornada Especial de Atención Integral en articulación con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), la Capitanía de Puerto de La Guaira e Insopesca".

Asimismo, indica que el operativo tiene como objetivo "brindar atención directa y oportuna para facilitar la regularización de embarcaciones y establecimientos comerciales en nuestra entidad insular insular".

Cronograma

Inspecciones Técnicas Navales (Del viernes 20 al sábado 28 de noviembre de 2026): Despliegue de inspectores para evaluaciones técnicas, requisito indispensable para la Licencia de Navegación, Certificado de Radio y RENAVE.

Operativo de Atención y Trámites Administrativos (Del lunes 23 al sábado 28 de noviembre de 2026):

Sector Pesquero Artesanal: Atención especializada bajo la Providencia N.° 045 del INEA para la inscripción en el RENAVE (buques de hasta 10 AB adquiridos por financiamiento público), con el acompañamiento de INSOPESCA y la Dirección General de Pesca del Estado La Guaira.

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