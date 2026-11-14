Florida imprimirá el estatus de ciudadanía en las licencias de conducir: ¿Desde cuándo?

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) imprimirá el estatus de ciudadanía estadounidense en todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas, renovadas o repuestas a partir del 1 de julio de 2027.

Esta directriz forma parte de la ley HB 991, denominada Florida SAVE Act y promulgada por el gobernador Ron DeSantis el 1 de abril de 2026, cuyo propósito central refuerza la verificación de identidad en el padrón electoral del estado mediante el cruce de datos con el sistema federal REAL ID.

La normativa descarta un reemplazo masivo obligatorio, por lo que los conductores con credenciales vigentes conservarán sus documentos actuales hasta su fecha de vencimiento regular, mientras que los ciudadanos recién naturalizados obtendrán una reposición gratuita si notifican su cambio de estatus dentro de los 30 días posteriores a su juramentación.

Controles

Paralelamente a la actualización de las identificaciones, la ley HB 991 activará el 1 de enero de 2027 estrictos controles documentales para depurar y validar el registro de votantes en Florida, exigiendo pruebas como pasaporte vigente, certificado de naturalización o acta de nacimiento certificada ante cualquier inconsistencia en las bases de datos estatales.

Esta ofensiva legislativa impulsada por la administración de DeSantis desató una batalla legal inmediata en tribunales federales tras una demanda interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), UnidosUS, la Federación Hispana y la Liga de Mujeres Votantes de Florida, según detalla Infobae.

Las organizaciones demandantes advierten que las exigencias burocráticas y los cruces de nombres restringen el derecho al sufragio de ciudadanos naturalizados, adultos mayores, estudiantes y personas de bajos recursos mientras el estado alista su cronograma de ejecución para 2027.

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