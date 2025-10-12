Nuevo PDVAL en Cotiza: conozca los productos y servicios que ofrece a bajos precios

Suscríbete a nuestros canales

La Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), ubicada en la parroquia San José de Cotiza, fue reabierta al público.

Este espacio se suma a la red de distribución para ofrecer productos a precios solidarios a la población caraqueña.

El centro de distribución, estratégicamente ubicado en Cotiza, está diseñado para favorecer a un aproximado de seis mil familias del punto y círculo, además de servir a otros sectores de la ciudad.

Oferta de producción nacional

El PDVAL ofrece artículos de producción nacional provenientes de empresas estratégicas del Estado, incluyendo:

Alimentos básicos de Lácteos Los Andes, Industrias Diana y Nutrivida .

Artículos de limpieza e higiene de la empresa Sabilven .

Productos de línea blanca y el Plan Z .

El espacio también integra un anexo de FarmaPatria.

Durante la reinauguración, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, destacó que esta reactivación forma parte de las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro Moros para fortalecer la "economía soberana" y asegurar el derecho a la alimentación del pueblo venezolano.

"Ante cualquier plan que haya de amenazar y agredir a nuestra patria, aquí está la respuesta del pueblo venezolano: la unidad productiva”, sentenció Rodríguez.

Plan de Reactivación a Nivel Nacional

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, M/G Carlos Leal Tellería, explicó que este establecimiento en Cotiza forma parte de un plan más amplio.

Leal Tellería indicó que se tiene prevista la reactivación de 416 establecimientos de distribución a nivel nacional. A la fecha, se han recuperado más de 46 establecimientos.

La meta establecida para el año 2025 es ambiciosa, buscando reactivar 88 de estos espacios en todo el territorio nacional.

