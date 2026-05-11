Nuevo récord de Cashea por el día de las madres: impresionante cantidad de transacciones por segundo

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La plataforma de compras por cuotas, Cashea, sigue liderando el mercado venezolano, en esta oportunidad, la App logró un nuevo récord de transacciones previo al día de las madres celebrado este 11 de mayo.

El CEO y fundador de Cashea, Pedro Vallenilla, ofreció detalles de esta nueva marca de la empresa, que ya cuenta con más de ocho millones de usuarios y más de 7.000 mil comercios afiliados en sus casi cuatro años de lanzada al mercado.

Según lo expuesto por Vallenilla, previo al día de las madres, Cashea ejecutó 5.6 transacciones por segundo. Lo que representa un total de 20.160 compras por hora.

"En preparación para el día de las madres, los venezolanos hicimos a través de @somoscashea un total de 5.6 créditos por segundo. Una cifra que habla de confianza, esfuerzo y millones de historias reales. Muchas de ellas, de madres venezolanas. Feliz día", señaló Vallenilla a través de sus redes sociales.

Encargado de negocios de EEUU se reunió con Cashea

El encargado de negocios de los Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, informó en días recientes sobre una serie de reuniones estratégicas que mantuvo esta semana con representantes clave del sector privado y energético.

El diplomático enfatizó que para lograr la plena recuperación económica de Venezuela, es indispensable construir un marco institucional sólido.

Detalló que sostuvo conversaciones con diversos actores que representan tanto la nueva economía digital como la industria tradicional de hidrocarburos, entre los grupos y empresas mencionadas destacan la plataforma de servicios financieros Cashea y la corporación energética GE Vernova.

"La recuperación económica de Venezuela requiere un entorno legal y regulatorio que atraiga empresas de alta calidad. Este es el enfoque actual del plan de tres fases del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio", señaló Barrett.

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