Tienda de electrodomésticos ofrece descuentos con Cashea para el Día de las Madres: sepa más

La cadena de tiendas Daka anunció nuevas promociones especiales para la celebración del Día de las Madres en Venezuela, incluyendo descuentos en diferentes productos y facilidades de financiamiento mediante la plataforma Cashea.
Cashea ya está disponible en 18 sucursales de Daka distribuidas en varias regiones del país, como parte de la expansión del sistema de compras por cuotas dentro de la empresa.
La incorporación de Cashea en Daka comenzó hace pocas semanas con un plan piloto en solo tres tiendas. Sin embargo, el crecimiento de la demanda llevó a la compañía a extender este método de pago a más establecimientos para la temporada comercial de mayo, una de las más importantes para el sector de electrodomésticos y tecnología.
El periodista Nelin Escalante informó que los clientes ya pueden utilizar Cashea durante el fin de semana del Día de las Madres en tiendas ubicadas en Caracas y otros estados del país. Entre las ciudades y zonas habilitadas destacan:
Caracas
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Boleíta
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Chacao
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El Paraíso
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El Recreo
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San Bernardino
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San Martín
Miranda
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Carrizal
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Charallave
Carabobo
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Zona Industrial Branger
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Valencia Centro
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Mañongo
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Guacara
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San Diego
Aragua
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Maracay Centro
Anzoátegui
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El Tigre
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Puerto La Cruz
Lara
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Barquisimeto Centro
Yaracuy
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San Felipe
Según explicó la cadena comercial, los descuentos activos en tienda también se mantendrán para quienes paguen bajo la modalidad de cuotas ofrecida por Cashea.
El sistema “compra ahora y paga después” continúa ganando popularidad entre consumidores venezolanos, especialmente en temporadas de alto movimiento comercial como el Día de las Madres.
Muchos usuarios optan por este tipo de financiamiento para adquirir artículos de mayor valor sin cancelar el monto completo de inmediato. Entre los productos que los clientes podrán comprar con Cashea destacan:
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Electrodomésticos
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Televisores
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Teléfonos celulares
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Equipos tecnológicos
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Línea blanca
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Artículos para el hogar
Otra de las novedades anunciadas por Daka es la incorporación de gift cards dentro de las opciones disponibles con Cashea. Los usuarios podrán comprar estas tarjetas pagando por cuotas y posteriormente utilizarlas para cubrir parte de la inicial o completar pagos en futuras compras.
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