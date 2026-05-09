Tienda de electrodomésticos ofrece descuentos con Cashea para el Día de las Madres: sepa más

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La cadena de tiendas Daka anunció nuevas promociones especiales para la celebración del Día de las Madres en Venezuela, incluyendo descuentos en diferentes productos y facilidades de financiamiento mediante la plataforma Cashea.

Cashea ya está disponible en 18 sucursales de Daka distribuidas en varias regiones del país, como parte de la expansión del sistema de compras por cuotas dentro de la empresa.

La incorporación de Cashea en Daka comenzó hace pocas semanas con un plan piloto en solo tres tiendas. Sin embargo, el crecimiento de la demanda llevó a la compañía a extender este método de pago a más establecimientos para la temporada comercial de mayo, una de las más importantes para el sector de electrodomésticos y tecnología.

El periodista Nelin Escalante informó que los clientes ya pueden utilizar Cashea durante el fin de semana del Día de las Madres en tiendas ubicadas en Caracas y otros estados del país. Entre las ciudades y zonas habilitadas destacan:

Caracas

Boleíta

Chacao

El Paraíso

El Recreo

San Bernardino

San Martín

Miranda

Carrizal

Charallave

Carabobo

Zona Industrial Branger

Valencia Centro

Mañongo

Guacara

San Diego

Aragua

Maracay Centro

Anzoátegui

El Tigre

Puerto La Cruz

Lara

Barquisimeto Centro

Yaracuy

San Felipe

Según explicó la cadena comercial, los descuentos activos en tienda también se mantendrán para quienes paguen bajo la modalidad de cuotas ofrecida por Cashea.

El sistema “compra ahora y paga después” continúa ganando popularidad entre consumidores venezolanos, especialmente en temporadas de alto movimiento comercial como el Día de las Madres.

Muchos usuarios optan por este tipo de financiamiento para adquirir artículos de mayor valor sin cancelar el monto completo de inmediato. Entre los productos que los clientes podrán comprar con Cashea destacan:

Electrodomésticos

Televisores

Teléfonos celulares

Equipos tecnológicos

Línea blanca

Artículos para el hogar

Otra de las novedades anunciadas por Daka es la incorporación de gift cards dentro de las opciones disponibles con Cashea. Los usuarios podrán comprar estas tarjetas pagando por cuotas y posteriormente utilizarlas para cubrir parte de la inicial o completar pagos en futuras compras.

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