Operativo de venta de pescado llega a Caracas este 17 y 18 de abril: ubicación exacta

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El Ministerio de Pesca y Acuicultura activa para este viernes 17 y sábado 18 de abril un importante operativo de venta y distribución en Caracas.

A través de sus redes sociales, el ente gubernamental compartió los detalles de la jornada para las próximas horas.

La actividad busca garantizar que las familias capitalinas accedan a productos del mar con descuentos de hasta el 40% en comparación con el mercado tradicional.

Al respecto, la Feria del Cardumen, bajo la operación Venezuela Come Pescado, estará disponible desde las 8:00 a.m. en la plaza Los Próceres Civiles, ubicada en la avenida Bolívar.

En las jornadas se distribuyen diversas especies como cataco, carite, camarón precocido, bagre, pescado salado, lamparosa, lisa, tajalí, camarón limpio crudo y con concha.

En el despliegue del Plan “Venezuela Come Pescado” no solo encuentras pescado fresco, sino también productos listos para el consumo, como antipasto de atún, cazón guisado, atún a la vinagreta, elaborados por las mujeres del programa “Tejiendo Redes”, quienes brindan calidad, sabor artesanal y practicidad en un solo lugar.

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