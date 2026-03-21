Operativos del INTT del 23 al 27 de marzo: ubicaciones y fechas

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció este sábado dónde estarán ubicados los puntos de atención del operativo de trámites vehiculares para la semana que viene.

A través de sus canales oficiales, el INTT difundió la agenda del operativo de esta semana del 23 al 27 de marzo en nueve estados del país.

Operativos del INTT

De acuerdo con la información difundida por el INTT, esta semana del 23 al 27 de marzo, los puntos de atención, dentro del marco de los operativos de trámites vehiculares, estarán ubicados de la siguiente forma:

Apure Cunaviche: 23 de marzo en el municipio Pedro Camejo, UBCH La Estación, sede 'La Y' de Cunaviche

Yaracuy San Pablo: 24 de marzo, en el municipio Arístides Bastidas, en la Cámara Municipal, frente a la plaza Bolívar. Chivacoa 27 de marzo: en el municipio Bruzual, terminal de pasajeros Chivacoa, calle de Servicio, frente al sector 19 de Marzo

Aragua Maracay 24 de marzo: en el municipio Girardot, base de Misiones de Guasimal

Miranda Los Teques 24 de marzo: en el municipio Guaicaipuro, en la UNEFA, sector El Cerrito, Km 23, en la Carretera Panamericana Guarenas 26 y 27 de marzo: en el municipio Plaza, centro comercial Copacabana, en la Intercomunal Guarenas-Guatire Pueblo El Hatillo 27 de marzo: en la plaza Bolívar del pueblo

Lara Cabudare 25 de marzo: en el municipio Simón Planas, en las instalaciones de la Casa de Gobierno en la sede de la alcaldía Simón Planas

Distrito Capital Caracas 26 de marzo: en el municipio Libertador, en la sede principal de la UBV, en Los Chaguaramos

Barinas Tavacare 26 de marzo: municipio Barinas, en la sede de Pdval, en la calle Principal

Portuguesa Acarigua 26 y 27 de marzo: en el municipio Araure, en el concesionario Motos Toro, ubicado en el edificio CC. Agua Clara, local PB de la avenida Eduardo Chollet



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