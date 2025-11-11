Oportunidad de trabajo en hospital de Caracas: hay vacantes en todas las áreas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció vacantes para unirse al equipo de trabajo del Hospital Regional Especializado Clínica Maternidad Santa Ana.

A través de sus redes sociales, el IVSS instó a los profesionales del área de salud que quieran postularse en la maternidad ubicada en la parroquia San Bernardino de la capital venezolana, enviar su síntesis curricular a [email protected].

Estas son las vacantes disponibles

Médicos neonatólogos.

Médicos pediatras.

Médicos radiólogos.

Médicos ecografistas.

Médicos anestesiólogos.

Licenciados o TSU en Enfermería.

Bioanalistas.

Almacenistas (deben contar con experiencia).

La institución capitalina indicó que se valorará la experiencia en los cargos indicados y la residencia en zonas cercanas al centro de salud.

Reseña histórica de la Maternidad Santa Ana

La Maternidad Santa Ana fue fundada originalmente como la Clínica Maternidad Santa Ana en febrero de 1963. Con el tiempo, pasó a formar parte del Sistema Público Nacional de Salud y actualmente se encuentra adscrita al IVSS.

La institución mantiene una alta demanda, registrando históricamente un promedio de alrededor de 400 partos mensuales, de acuerdo con datos reportados en 2022.

