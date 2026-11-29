El Sistema Patria alista los últimos depósitos de noviembre e inicia el cálculo de los primeros pagos de diciembre de 2026.

Las proyecciones toman en cuenta el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Bonos pendientes al cierre de noviembre

Entre el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre restan por activarse tres estipendios.

Complemento del Ingreso Integral (Activos y Jubilados): Con base en la referencia cambiaria del 27 de noviembre, el pago estimado para el lunes 30 de noviembre ubica a los trabajadores activos (50 dólares indexados) entre 46.300,00 y 46.350,00 bolívares (cálculo exacto de 46.317,96 bolívares) y a los jubilados del sector público (35 dólares indexados) entre 32.400,00 y 32.450,00 bolívares (cálculo exacto de 32.422,57 bolívares).

Bono Cultores Populares: Tras pasar de 40.250,00 bolívares a comienzos de octubre a 43.500,00 bolívares, el abono de noviembre se estima entre 45.450,00 y 46.980,00 bolívares.

Bono Responsabilidad Profesional: Dirigido a personal de salud, educación y seguridad, pasó de 145.350,00 bolívares en septiembre a 155.000,00 bolívares en octubre, según cargo, grado académico y años de servicio, con una proyección base para este cierre entre 161.850,00 y 165.300,00 bolívares.

Bonos que llegan la primera semana de diciembre

Durante los primeros días de diciembre se activan los pagos regulares de inicio de mes con ajuste mensual indexado:

Bono Único Familiar : Cubre a 6 millones de hogares con indexación cercana a 15 dólares oficiales; evolucionó de 12.075,00 bolívares en septiembre a 13.050,00 bolívares en octubre y a 13.350,00 bolívares en noviembre, con estimación de 13.930,00 a 14.000,00 bolívares entre el 4 y el 10 de diciembre.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: En el sector educativo (docentes en formación), subió de 39.900,00 bolívares en septiembre a 43.000,00 bolívares en octubre y a 44.450,00 bolívares en noviembre, con proyección cercana a 46.450,00 bolívares en diciembre; en nómina especial y cargos de confianza.

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