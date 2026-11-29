Riovida Supermercados anunció una jornada de empleo para este lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre en su sede ubicada en Unicentro El Marqués, municipio Sucre del estado Miranda, con horario de atención de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

El llamado se dirige a aspirantes que busquen incorporarse al equipo de tienda en distintas áreas de operación, servicio y almacén, sin precisar en el aviso gráfico el número de vacantes disponibles.

Cargos solicitados en la convocatoria

De acuerdo con el anuncio oficial de la empresa, los puestos requeridos son operario integral multifuncional, cajeras, mantenimiento, piso de venta, barista, fruteros, charcuteros, seguridad, almacenista, inventario, shawarmaro y pollero deshuesador.

Documentos que deben llevar los postulantes

Quienes asistan a la sede en Unicentro El Marqués deben presentar copia de la cédula de identidad a color, copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF), hoja de vida, referencia bancaria y bolígrafo.

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