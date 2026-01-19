¿Por qué las caraotas y lentejas son tan buscadas en Caracas? Consumidores revelan el secreto

Suscríbete a nuestros canales

Los caraqueños incluyen en su dieta diaria los granos, y los más solicitados son caraotas y lentejas que rinden con vegetales o trocitos de chuleta, son económicos y compran los gramos que necesitan.

En el mercado de San Martín se consigue variedad de granos, tanto a granel como de marcas comerciales.

En Inversiones Jaifran 1915 los granos se venden a granel por 500 gr. Las lentejas cuestan $ 2,92; caraotas rojas por $3,21; caraotas negras por $2,34; arvejas por $ 2,34; frijol Bayo y frijol punto negro por $ 2,34.

“Los granos más solicitados por los caraqueños son las lentejas porque contienen mucha proteína y las caraotas porque son el plato típico”, dijo Paula Buritica, dueña del puesto.

Comentó que la gente hace las lentejas o las caraotas rojas tipo minestrone, con papa y zanahoria para rendirlos más. “Los granos rinden bastante para una familia, más que todo llevan medio kilo (500 gr) y quedan más resueltos con chuleta o huesito ahumado”.

Añadió que la gente compra más granos que carne o pollo porque son más económicos y rinden más.

Lentejas y caraotas son los granos más solicitados

La encargada de Inversiones Jhonvel, Jenifer Jiménez, indicó que las lentejas y las caraotas negras son los granos que más compra el caraqueño porque “rinden más y el dinero también, los cocinan con vegetales, los acompañan con arroz o pasta. Compran 500 gr o 1 kg”.

En el negocio los frijoles de 400 gr cuestan $2,03; caraotas negras de 400 gr por $ 1,72; 500 gr de caraotas rojas o blancas por $ 4,52; 500 gr de lentejas por $ 2,79, marca Pantera.

En el mercado de Quinta Crespo venden los granos tanto de marca comercial como a granel.

La vendedora de Bit Bieely, Isabel Peña, indicó que “los granos más solicitados por los caraqueños son las caraotas y las lentejas. Son los que más salen. Aquí se vende de todo un poquito, yo vendo a granel”.

El kilo de caraotas negras cuesta $ 3,5; caraotas blancas, rosadas o rojas por $ 6; lentejas por $ 5 el kg; quinchonchos por $ 3,5 el kg, arvejas verdes picadas por $ 4,30 el kg.

“Aquí los clientes dicen que hacen todo el kg de caraotas con chuleta o huesito; a los frijoles mayormente le echan vegetales. Cocinan, se comen una parte y el resto lo congelan en potecitos. Lo hacen también porque la carne está cara”, aseguró.

Caraqueños compran granos a granel según lo que necesitan

Comentó que la mayoría de la gente compra por gramos, por ejemplo 300 gr para el almuerzo, o 100 gr personas solas o mayores. Vendemos desde 100 gr porque no todas las personas pueden comprar el kilo”.

Foto: David Urdaneta

Acotó que la gente compra más granos por los precios de la carne. Son más accesibles.

En otro puesto, venden los granos de marca comercial en presentación de 400 gr. Las lentejas cuestan $ 2,90; garbanzos por $ 4,60; arvejas partidas por $ 2,15; caraotas negras por $ 2 y rojas por $ 4,60.

En el supermercado Hiper Líder se consiguen diferentes tipos de granos en presentaciones de 454 gr de marca Pantera. El frijol Bayo cuesta $ 1,41; Frijol pico negro por $ 1,61; lentejas por $ 2,41; caraotas negras por $ 1,98; caraotas blancas por $ 3,95; caraotas rojas por $ 3,68; arveja verde de 900 gr por $ 4,39; arveja amarilla por $ 2.

La supervisora de Hiper Líder automercados, Dorvis Pacheco, señaló que caraotas negras, lentejas y arvejas son los tres granos que normalmente compra la gente. “Son pocas las personas que llevan granos de otro tipo o color”.

Destacó que normalmente los clientes compran 250 gr de granos porque es más económico, “aquí cuesta de $ 2 a $ 3”.

“La mayoría de las personas compran vegetales, huesitos o recortes de chuleta ahumada para rendir los granos, la bandejita cuesta de $ 1 a $ 3, también le echan papa, zanahoria y ajo”, detalló.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube