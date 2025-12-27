Por si se queda accidentado el 31: Asistencia vial en Caracas las 24 horas y los 365 días

Suscríbete a nuestros canales

Recibir el Año Nuevo en Caracas implica desplazamientos constantes desde las cenas familiares hasta las celebraciones.

En una noche donde el tráfico puede ser impredecible, los servicios de asistencia vial son indispensables por lo que es importante que mantengan sus operaciones las 24 horas del día, incluso durante la medianoche del 31 de diciembre.

A diferencia de un día convencional, una falla mecánica en Nochevieja puede ser un desafío logístico. Por ello, hay empresas en Caracas con planes que garantizan que ningún conductor se quede varado durante las festividades.

¿Cuáles servicios de grúas estarán disponibles el 31 de diciembre?

Tu Gruero cuenta con una amplia red de aliados en toda la Gran Caracas y diferentes planes que se adaptan a las necesidades de cada conductor.

El Plan Classic es de $ 50 anuales y cubre 25 kilómetros, el Plan Plus es de $ 70 con 50 km y el Plan Gold es de $ 90, con 200 km.

Todos cuentan con asistencia vial las 24 horas del día, los 365 días del año.

Otra opción es PANA, una plataforma de servicio de asistencia en carretera que ofrece ayuda para emergencias de vehículos a través de una aplicación móvil, entre ellos, grúas.

Con PANA Prime que cuesta $ 70 anuales, el cliente tiene traslados en grúa de hasta 50 km dentro de la capital y, crucialmente, servicio de ambulancia en caso de incidentes.

Mientras que PANA Familia ($ 200 anual) permite proteger hasta cuatros vehículos con 50 km para cada auto, auxilio vial y mecánica ligera ilimitada, además de asistencia de gasolina de hasta cinco litros

Tips para conducir de manera segura en Nochevieja

Springs Law Group señala cinco consejos para manejar sin ningún contratiempo el 31 de diciembre.

Evitar el consumo de alcohol y, en caso de hacerlo, contar con un conductor designado.

No conducir si se va a una fiesta donde habrá licor.

Revisar frenos, presión y estado de los neumáticos, y llevar un kit de emergencia.

Conducir despacio y ajustarse a la condiciones climáticas.

Mantener la vista en la carretera y evitar el uso del celular para llamadas o mensajes de última hora.