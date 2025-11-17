¡Prepárate para estudiar en China! Becas de estudios para venezolanos 2025: requisitos y modalidades para aplicar

Suscríbete a nuestros canales

La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho) anunció la apertura de su convocatoria para la Beca Internacional China 2025.

A través de su cuenta de Instagram, se informó que el plan de estudios brinda a los jóvenes la posibilidad de cursar carreras de pregrado, maestría, doctorado y otras modalidades en prestigiosas universidades del país asiático.

Los interesados tienen hasta el 28 de enero de 2026 para consignar todos los documentos requeridos ante Fundayacucho y completar el proceso de postulación en las plataformas chinas.

Requisitos esenciales y de idioma

Para formalizar la postulación, los candidatos deben completar el Formulario CSC en línea e incluir obligatoriamente el Agency No. 8621 (para postulantes de Venezuela).

Entre los documentos clave se encuentran el pasaporte vigente (con fecha de validez posterior a septiembre de 2027), el título de bachiller o universitario con sus notas certificadas y traducidas (al chino o inglés), y el certificado médico.

Respecto al idioma, si el programa se imparte en inglés, se requiere la prueba IELTS o TOEFL. Si el programa es en chino, se necesita el examen HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì): nivel HSK3 como mínimo para pregrado o estudios generales, y HSK4 para maestrías y doctorados.

Los aspirantes a pregrado deben, además, presentar un examen de aptitud conocido como CSCA, programado para diciembre de 2025 o enero de 2026.

Opciones de estudio y edades máximas

Las becas cubren distintas etapas de formación con límites de edad específicos:

Pregrado: hasta 25 años, con título de bachiller.

Maestría: hasta 35 años, con título universitario afín.

Doctorado: hasta 40 años, con título de maestría afín.

Programas académicos generales: hasta 45 años, con título de bachiller o superior.

Estancias de investigación (Senior Scholar): hasta 50 años, dirigido a másteres o profesores acreditados.

Documentos adicionales y proceso de postulación

Los candidatos a maestrías y doctorados deben incluir dos cartas de recomendación.

Todos los aspirantes deben elaborar un Plan de Investigación o una Carta de Motivación clara, explicando sus metas académicas y cómo el estudio en China les ayudará a alcanzarlas. Es muy recomendable contar con una Carta de Preadmisión o Invitación de la universidad china, ya que otorga prioridad en el proceso.

Los menores de 18 años deben incluir la documentación del tutor legal.

El primer paso es enviar la solicitud a Fundayacucho por correo electrónico: [email protected]. Posteriormente, deberán registrarse y subir todos los documentos en la plataforma del Consejo de Becas Chino (CSC), que es la entidad que coordina estos programas.

Información de contactos claves

Para cualquier consulta, los interesados pueden contactar a Fundayacucho a través de sus redes sociales (@fundayacucho_ve) o utilizar los siguientes correos electrónicos:

